Fiscalía investiga muerte de persona por "arma de fuego" en protesta contra presidente Perú

Por Marco Aquino

LIMA, 16 oct (Reuters) - El Ministerio Público de Perú dijo el jueves que inició una investigación para esclarecer la muerte "por arma de fuego" de un hombre durante una protesta contra el presidente interino José Jerí, en la primera importante manifestación ciudadana tras el abrupto cambio de Gobierno la semana pasada.

La protesta se realizó la noche del miércoles y dejó además al menos 55 policías y 22 civiles heridos, informó por la red social X el presidente Jerí tras lamentar la muerte del hombre de 32 años, en una manifestación en la ciudad de Lima.

La fiscalía dijo por X que recolectará "evidencias audiovisual y balística en el área donde ocurrió el hecho en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos".

Jerí y la Defensoría del Pueblo habían solicitado la investigación de la muerte del manifestante en la protesta, en la cual se demandaron medidas contra el aumento del crimen, cierre del Congreso, renuncia del actual mandatario y hasta reformas políticas como una asamblea constituyente.

"Las cámaras de policía y la @MuniLima (Municipalidad de Lima) servirán para identificar a los delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos. Todo el peso de la ley para ellos", manifestó el mandatario.

Miles de personas salieron a las calles en varias ciudades del país en la protesta a pocos días de la remoción de la presidenta Dina Boluarte, reemplazada por Jerí, quien como jefe del Congreso figuraba primero en la línea de sucesión.

En Lima, los manifestantes llegaron cerca del frontis del Palacio Legislativo y un grupo intentó derribar vallas de metal de protección, quemando banderas y objetos de plástico, lo que generó la intervención de la policía arrojando bombas lacrimógenas para hacer retroceder a la multitud.

Algunos manifestantes respondieron con piedras y fuegos pirotécnicos en la protesta, convocada en redes sociales por grupos civiles, sindicatos de trabajadores y transportistas y jóvenes de la llamada Generación Z, que habían protestado antes reclamando la renuncia de la ahora exmandataria Boluarte.

El martes, Jerí había designado a su gabinete de ministros, liderado por el exmagistrado y político conservador Ernesto Álvarez. Es el equipo de la "transición y reconciliación", dijo el Gobierno, a seis meses de las elecciones presidenciales.

El abrupto cambio presidencial, en un país que vive en constante incertidumbre política, ha dado como resultado que Perú contabilice siete presidentes desde 2018.