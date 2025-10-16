Fiscalía investiga muerte y decenas de heridos en protesta contra nuevo presidente Perú

Por Marco Aquino

LIMA, 16 oct (Reuters) - La Fiscalía de Perú dijo el jueves que inició una investigación para esclarecer la muerte "por arma de fuego" de un hombre durante una protesta contra el presidente interino José Jerí, en la primera manifestación ciudadana importante tras el cambio de Gobierno la semana pasada.

La protesta se realizó el miércoles y dejó además al menos 55 policías y 20 civiles heridos, dijo por la red social X Jerí tras lamentar la muerte del hombre de 32 años.

Miles de personas salieron a las calles en varias ciudades del país en la protesta a pocos días de la remoción de la presidenta Dina Boluarte, reemplazada por Jerí, quien como jefe del Congreso figuraba primero en la línea de sucesión.

La protesta fue convocada en redes sociales por grupos civiles y jóvenes de la llamada Generación Z, demandando medidas contra el aumento del crimen, cierre del Congreso, renuncia del actual mandatario y reformas como una asamblea constituyente.

La fiscalía dijo por X que para investigar la muerte del ciudadano Eduardo Ruiz se recolectará "evidencias audiovisual y balística en el área donde ocurrió el hecho en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos".

Jerí manifestó que cámaras de videos policiales y de la autoridad municipal "servirán para identificar a los delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos. Todo el peso de la ley para ellos".

Un video difundido por la televisora local por cable Canal N, que dijo fue grabado por cámaras de la Municipalidad de Lima, mostró a una persona de civil, con tapabocas y mochila en la espalda, que disparó un tiro que alcanzó a la víctima de la protesta.

Reuters no pudo comprobar la autenticidad del video. Un portavoz de la municipalidad de Lima dijo que en las próximas horas se presentará a la prensa los videos registrados.

La policía informó que 12 personas fueron detenidas y que hasta 80 agentes resultaron heridos con lesiones de consideración.

En Lima, los manifestantes quemaron banderas y objetos de plástico frente al Congreso, una de las instituciones más desacreditadas del país, lo que generó la intervención de la policía arrojando bombas lacrimógenas para dispersarlos.

El martes, Jerí designó a su gabinete de ministros, liderado por el exmagistrado y político conservador. El mandatario, que anunció cuando asumió al poder "una guerra contra el crimen", ha enfrentado escándalos de corrupción y de una agresión sexual, de acuerdo a una causa ahora archivada. Jerí ha negado las acusaciones. (Reporte de Marco Aquino; Editado por Ricardo Figueroa y Javier Leira)