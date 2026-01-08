Fiscalía marroquí tramitó 152 infracciones durante Copa de África en los estadios

Las oficinas judiciales instaladas en los estadios que albergan los partidos de la Copa de África en Marruecos tramitaron 152 infracciones entre el 21 de diciembre y el 6 de enero, informó este jueves la fiscalía marroquí.

Del total registrado por el Ministerio Público, 128 casos derivaron en acciones judiciales contra personas de distintas nacionalidades por "hechos delictivos vinculados al acceso a los estadios, así como a la seguridad y el orden público", señaló la agencia oficial MAP, que difundió datos detallados de la fiscalía.

Como país anfitrión de la CAN, que se disputa del 21 de diciembre al 18 de enero, Marruecos habilitó oficinas judiciales dentro de los estadios sede del torneo, entre ellos el complejo deportivo Príncipe Moulay Abdellah, en Rabat.

Estas oficinas tienen como objetivo hacerse cargo de las infracciones constatadas durante los partidos, dentro de un dispositivo orientado a simplificar los procedimientos y aliviar la carga de trabajo de los tribunales.

La infracción más frecuente detectada por la fiscalía fue el acceso fraudulento o el intento de acceso irregular a los estadios, con 61 casos. Le siguieron la venta de entradas a precios no autorizados o sin permiso oficial, con 19 casos.

Desde el inicio del torneo, alrededor de un centenar de personas fueron detenidas en varias ciudades marroquíes, sospechosas, entre otros delitos, de la venta ilegal de entradas para los partidos, según la prensa local.

Otras infracciones incluyeron el uso de bengalas dentro de los estadios, hechos de violencia y la posesión o consumo de resina de cannabis, precisó la MAP.