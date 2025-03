Fiscalía mexicana informa de numerosas irregularidades en el procesamiento del rancho de Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La fiscalía federal informó el miércoles de numerosas irregularidades de las autoridades locales al procesar el rancho de Teuchitlán, Jalisco, en septiembre de 2024 y donde seis meses después se encontraron numerosos restos de huesos calcinados y más de un millar de objetos personales gracias a un colectivo de búsqueda de desaparecidos.

Entre las omisiones enumeradas por Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, destaca el no registro de evidencias y huellas, no haber procesado vehículos encontrados y que tres fueran robados después; no investigar la propiedad del rancho, no procesar las zanjas de manera científica para saber si funcionaron como hornos crematorios o no haber detenido a autoridades locales que han sido señaladas como vinculadas a los hechos.

El fiscal dijo que todavía no hay elementos suficientes para afirmar si el rancho se utilizó como sitio de cremación de personas y de entrenamiento de criminales, como afirmó el grupo de activistas que localizó el lugar.

Gertz Manero dijo que tampoco se informó a la fiscalía federal aunque debieron haberlo hecho y afirmó que primero hay que terminar la investigación para después fincar responsabilidades. En este sentido agregó que aunque la Guardia Nacional participó en la operación llevada a cabo el año pasado, era responsabilidad de la fiscalía estatal realizar todos los trabajos periciales.

Esta es la segunda vez en lo que va de administración de Claudia Sheinbaum —que comenzó en octubre— que la fiscalía federal informa de serias irregularidades de fiscalías locales. La primera fue la de Sinaloa tras la detención de dos importantes narcotraficantes en Texas en julio de 2024.