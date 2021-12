Fiscalía no ve motivos para prohibir un acto de apoyo a presos etarras convocado para Nochevieja

Pedir谩 que las fuerzas de seguridad adopten medidas de vigilancia para determinar si finalmente se comete un delito

MADRID, 29 Dic. 2021 (Europa Press) -

La Fiscal铆a de la Audiencia Nacional (AN) no ve motivos para prohibir la manifestaci贸n de apoyo a presos de ETA convocada por SARE para el pr贸ximo 31 de diciembre en Pamplona al considerar que no hay constancia de delito, si bien solicitar谩 que los cuerpos y fuerzas de seguridad adopten medidas de vigilancia para comprobar si en dicho acto se acaba incurriendo en delitos de enaltecimiento de terrorismo y humillaci贸n a la v铆ctimas.

Seg煤n han informado fuentes fiscales, no hay raz贸n para prohibir que se lleve a cabo este acto porque en estos momentos no hay una constancia m铆nima de la comisi贸n de un il铆cito penal. En este sentido, han recordado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el dolo espec铆fico en el delito de enaltecimiento del terrorismo debe implicar la creaci贸n de un riesgo a secundar eventuales acciones terroristas.

No obstante, las mismas fuentes han avanzado que el Ministerio P煤blico solicitar谩 que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado adopten medidas de vigilancia para comprobar la posible existencia de dichos delitos.

Fiscal铆a ya inform贸 en contra de prohibir la "marcha solidaria" convocada para el pasado 18 de septiembre en la localidad guipuzcoana de Mondrag贸n en favor de Henri Parot para "lograr la convivencia, paz y reconciliaci贸n", alegando que se encuadraba en el derecho de reuni贸n, que defini贸 como un derecho "intermedio" entre los de asociaci贸n y libertad de expresi贸n".

"El acto que se realizar谩", expuso entonces, "est谩 concebido como un acto organizado con fines estrictamente pol铆ticos, sin que de la lectura de su convocatoria se infiera que la intenci贸n de dicha manifestaci贸n es convertir el acto publico en un acto que humille a alguna de las v铆ctimas".

Las v铆ctimas dan la voz de alarma

El Ministerio Fiscal se ha pronunciado en respuesta a un escrito presentado esta semana por la Asociaci贸n Plataforma de Apoyo a las V铆ctimas del Terrorismo (APAVT) en el que ped铆a a los Juzgados Centrales de Instrucci贸n que prohibieran la citada concentraci贸n al entender que el objetivo es "ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA, o por la realizaci贸n de acciones terroristas que han causado un gran n煤mero de asesinados y heridos".

APAVT apunt贸 tambi茅n a un objetivo subyacente, que ser铆a el de reivindicar la excarcelaci贸n de los presos etarras, se帽alando en este sentido que existen "cauces legales" para lograrlo sin que sea necesario perpetrar lo que ve como una humillaci贸n a las v铆ctimas de ETA y sus familias.

Asimismo, avis贸 de que "las reivindicaciones que realiza SARE coinciden en lo esencial con las que hasta hace poco realizaban HERRIRA y anteriormente ASKATASUNA", advirtiendo, en consecuencia, de que detr谩s de la citada convocatoria podr铆a estar una organizaci贸n ilegalizada.

Adem谩s de la manifestaci贸n del 31 de diciembre en Pamplona, hay otros dos actos convocados por SARE para homenajear a antiguos etarras: uno previsto para ese mismo d铆a en Mondrag贸n y otro para el 8 de enero en Bilbao.

El homenaje a parot

APAVT ha solicitado a la Audiencia Nacional que los proh铆ba todos, mientras que la Asociaci贸n Dignidad y Justicia, mediante denuncia directa en la AN, y el PP, denunciando ante la Fiscal铆a General del Estado (FGE), se han unido a la petici贸n de prohibir el acto de Mondrag贸n, destinado espec铆ficamente a arropar a Parot, Jos茅 Manuel Pagoaga Gallastegui, alias 'Peixoto', y Eugenio Barrutiabengoa, 'Arbe'.

Dignidad y Justicia record贸 que Parot es un "sanguinario terrorista" que acumula hasta 26 condenas por su participaci贸n en 39 asesinatos, incluido el del teniente coronel de Infanter铆a Guillermo T茅var Saco, asesinado en Madrid el 7 de mayo de 1981 mediante la colocaci贸n de una bomba lapa en su veh铆culo, cuyo hijo firma la denuncia.

Respecto a Gallastegui y Barrutiabengoa, recalc贸 que el primero "es conocido como 'El Cajero' por llevar las cuentas y finanzas de la organizaci贸n terrorista ETA y por participar en el asesinato del guardia civil Aurelio Prieto", mientras que el segundo "es un etarra huido a Venezuela, donde comparte refugio con el etarra Ignacio de Juana Chaos".

Los escritos de APAVT y Dignidad y Justicia han ca铆do en manos del Juzgado Central de Instrucci贸n N煤mero 4 que dirige Jos茅 Luis Calama. Se espera que el magistrado aguarde a tener todos los informes de Fiscal铆a sobre las distintas convocatorias para adoptar una decisi贸n al respecto.

Vox y la Fundaci贸n Villacisneros, por su parte, han remitido escritos a la Subdelegaci贸n de Gobierno en Guip煤zcoa y a la Delegaci贸n de Gobierno en Navarra, respectivamente, solicitando igualmente la cancelaci贸n de los actos programados en estos territorios para el pr贸ximo viernes.