fiscalía peruana abre investigación "a nivel policial" contra candidato presidencial castillo

(Agrega citas de Castillo a una radio local)

15 mayo (Reuters) - La Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar "a nivel policial" contra el candidato presidencial socialista Pedro Castillo, por presuntamente haber cometido falsa declaración administrativa, informaron medios locales, a menos de un mes de que enfrente en un balotaje a Keiko Fujimori.

Castillo, de Perú Libre, lidera los sondeos de opinión de cara a la segunda vuelta, aunque en los últimos días se ha acortado la diferencia ante la derechista Fujimori -quien también enfrenta investigaciones en su contra-, antes de los comicios del 6 de junio.

Según lo dispuesto por la Fiscalía, Castillo presentó en su declaración jurada de hoja de vida como experiencia laboral el ser docente desde 1995, "habiendo omitido dolosamente declarar que ostentaba el cargo de gerente general del Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores", destacó el diario El Comercio.

"Se dispone: avocarse y abrir investigación preliminar a nivel policial... por los presuntos delitos contra la Administración de Justicia, en la modalidad de falsa declaración en Procedimiento Administrativo; y contra la Fe pública, en la modalidad de Falsedad Genérica y Falsedad Ideológica, en agravio del Jurado Nacional de Elecciones", dice la declaración de la Fiscalía.

Mientras, Castillo aseguró a la radio local Exitosa que no declaró la empresa -que catalogó como emprendimiento- porque nunca operó.

"No lo declaré porque también hace tiempo la dejé desapercibido. Nunca tuve la posibilidad, ni se boleteó, nunca funcionó", dijo. "Que me saquen lo que quieran, que me digan cuánto he robado. Que hagan las investigaciones, a mí me gustan".

Al ser consultados por Reuters, representantes de Castillo no quisieron dar comentarios.

La fiscal Elizabeth Figueroa dispuso el plazo de 30 días para la investigación, la que estará a cargo de la División de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público, y se deberá recoger la declaración de Castillo, entre otras.

La agencia tributaria local, Sunat, deberá informar sobre si la empresa se encontraba activa, con suspensión temporal o con baja de inscripción definitiva el 22 de diciembre del año pasado, al tiempo que el organismo que supervisa las contrataciones del Estado, OSCE, deberá informar si la compañía ha solicitado "y ganado la buena pro de alguna contratación del Estado".

Castillo, debía presentar más tarde el sábado su plan de gobierno para los primeros 100 días de un eventual mandato, mientras que Fujimori se presentó a un frustrado debate ante el candidato socialista en el distrito de Chorrillos, en Lima. (Reporte de Manuel Farías desde Santiago, Chile; Reporte adicional de Aislinn Laing, Editado por Gabriela Donoso/Gabriel Burin)

Reuters