Fiscalía pide condena para Airbus y Air France en juicio de apelación por el accidente del vuelo Río-París en 2009

La Fiscalía General francesa solicitó el miércoles en apelación una condena para el fabricante europeo Airbus y la aerolínea Air France, juzgados por homicidio involuntario tras el accidente del vuelo Río-París.
La Fiscalía General francesa solicitó el miércoles en apelación una condena para el fabricante europeo Airbus y la aerolínea Air France, juzgados por homicidio involuntario tras el accidente del vuelo Río-París en 2009 y absueltos en primera instancia.
"Solicitamos la revocación de la sentencia que absolvió a los acusados y, por lo tanto, señora presidenta, le pedimos que dicte sentencia condenatoria por homicidio involuntario", declararon los dos fiscales generales en su alegato, calificando de "indecente" la línea de defensa de las dos empresas durante el juicio en el tribunal de apelación de París.
Airbus y Air France, absueltos en primera instancia el 17 de abril de 2023 en el caso del accidente del vuelo Río-París AF447, en el que fallecieron 228 personas, solo pueden ser condenados a una multa máxima de 225.000 euros (US$263.000).
