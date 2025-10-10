Fiscalía pide prohibir que la expresidenta Boluarte salga de Perú
La fiscalía de Perú pidió este viernes a la justicia que prohíba a la expresidenta Dina Boluarte sal
La fiscalía de Perú pidió este viernes a la justicia que prohíba a la expresidenta Dina Boluarte salir del país mientras es investigada por los delitos de negociación incompatible con su cargo y lavado de activos, informó el Ministerio Público.
El Congreso peruano destituyó esta madrugada a Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad y nombró en su lugar al hasta ahora jefe del legislativo, José Jerí.
En un comunicado, la fiscalía explicó que el pedido a la justicia "busca asegurar la presencia de Boluarte durante el desarrollo del proceso penal y prevenir una eventual fuga del territorio nacional".
