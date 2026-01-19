Fiscalía presenta nuevos cargos contra el hijo de la princesa heredera de Noruega

El hijo mayor de la princesa heredera de Noruega, que será juzgado en febrero acusado de haber violado a cuatro mujeres, fue imputado por nuevos delitos, incluido uno relacionado con narcóticos, informó la fiscalía el lunes.

En el peor escándalo que ha salpicado a la familia real noruega, Marius Borg Høiby fue inculpado el 18 de agosto por cuatro violaciones y otros 28 cargos, en particular por maltratos contra exparejas.

El joven, de 29 años, es hijo de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon.

En total siete mujeres denunciaron haber sido víctimas de Høiby, entre ellas una de sus exnovias, Nora Haukland, y la artista Linni Meister.

El fiscal Sturla Henriksbo señaló en un comunicado enviado a AFP que el lunes se emitió una acusación adicional contra Høiby, que abarca seis cargos.

Uno de los cargos corresponde a un "grave delito de narcotráfico" relacionado con un incidente de 2020 "que involucró 3,5 kilos de marihuana". Høiby admitió el delito, indicó Henriksbo.

La abogada de Høiby, Ellen Holager Andenaes, declaró a la agencia noruega NTB que su cliente "en una ocasión transportó marihuana de un punto A a un punto B sin ganar un solo céntimo".

Marius Borg Høiby no forma parte oficialmente de la Casa Real y, por lo tanto, no ejerce funciones oficiales.

Haakon y Mette Marit tienen dos hijos en común: la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.