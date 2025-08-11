Fiscalía promete dar con autores intelectuales del crimen de Uribe

“Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”, expresó el ente investigador, tras lamentar el deceso del congresista.

Uribe falleció en la madrugada de este lunes, tras permanecer más de dos meses recluido en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, luego de recibir tres disparos en un atentado ocurrido en momentos en que adelantaba una jornada de campaña, puesto que era uno de los precandidatos presidenciales del Centro Democrático (oposición de derecha).

Hasta la fecha hay seis personas en prisión por el ataque contra Uribe, entre ellos el joven de 15 años que le disparó el 7 de junio en un barrio de Bogotá y quien fue el primero en ser detenido. Las otras personas son una mujer y cuatro hombres.

Uno de los sospechosos es Elder José Arteaga Hernández "El Costeño", señalado de ser el coordinador del atentado.

“El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio del senador Miguel Uribe, ya responden ante la justicia”, destacó la Fiscalía, en su mensaje de hoy, en el que dijo que se han desplegado todas las "capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación".

Las autoridades creen que la hipótesis con mayor fuerza sobre quiénes dieron la orden del ataque apunta a los disidentes del grupo Segunda Marquetalia, al mando de Luciano Marín Arango "Iván Márquez", quien fue el jefe negociador de las extintas FARC en el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos de 2016 y que decidió volver a la confrontación armada. (ANSA).