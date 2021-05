Fiscalía relaciona "desórdenes" en Cali con "estructuras del narcotráfico, ELN y disidencias FARC"

Duque asegura que "hay vándalos, criminales, terroristas de baja intensidad que mimetizándose en la protesta social"

Anonymous hackea la página oficial del Senado y de la Presidencia de Colombia, filtra correos y contraseñas de miembros del Ejército

MADRID, 5 May. 2021 (Europa Press) -

La Fiscalía de Colombia ha asegurado este martes que tras las investigaciones, han logrado determinar que "los desórdenes y hechos vandálicos" que se han registrado en Cali están relacionados "con estructuras del narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)".

Las investigaciones de un equipo especializado de fiscales y de los investigadores de la Policía Nacional han determinado esta causalidad con grupos que operan en el departamento de Cauca, según ha explicado el fiscal Francisco Barbosa en un vídeo compartido en redes sociales.

Además, la Fiscalía ha insistido en que "continuará investigando de fondo" todos los hechos vandálicos en Cali, así como homicidios cometidos en el marco de las protestas y obstrucción de vías que han afectado derechos como la salud, ingreso de material médico a la ciudad, entre otras actuaciones vitales.

En concreto, están investigando en Cali siete homicidios ligados a los desórdenes y otros están en verificación para determinar si tienen relación con la protesta, mientras que hay 185 indagaciones en curso por terrorismo urbano.

Por su parte, y tras anunciar la constitución de una mesa de diálogo, el presidente colombiano, Iván Duque, ha denunciado que "hay vándalos, criminales, terroristas de baja intensidad que mimetizándose en la protesta social", que han sido responsables de "bloqueos" que han afectado el abastecimiento y han limitado la circulación de vacunas y de oxígeno, poniendo en riesgo la vida de muchas personas".

En una entrevista en RCN Radio, el mandatario ha incidido en que "si bien hay un legítimo derecho a la expresión pacífica de las manifestaciones ciudadanas, también debemos ser muy claros que existen fenómenos que no podemos tolerar como nación".

Por otro lado, también ha lanzado un mensaje de que la Fuerza Pública y las instituciones "están para defender a los ciudadanos", mientras que debe haber un rechazo categórico por parte de "todos".

"Estamos dispuestos a escucharlos porque este es un país de gente buena, pero no podemos tolerar ninguna forma de violencia como la que hemos visto en varios lugares del país", ha agregado, tras subrayar que han sido "implacables" cuando se han producido abusos.

El presidente ha defendido que la reforma tributaria, por lo que se iniciaron las protestas, presentada ante el Congreso pretendía "darle capacidad económica e ingresos al 50 por ciento de la población más pobre del país", no obstante, "se dieron muchas controversias y muchas cosas se tergiversaron".

En referencia a la mesa de diálogo que ha anunciado, ha especificado que "más que hablar de una sola mesa, es un espacio para escuchar, y lo estaremos llevando también a los territorios y abriéndolo a los distintos sectores para que podamos construir", sin "ningún tipo de sesgos".

"La apertura para escuchar a todos los colombianos es justamente para que no haya una sola voz que diga que el Estado no está dispuesto a escuchar su clamor, y que no pueda existir en Colombia nadie que pretenda ejercer una expresión política con violencia", ha ultimado Duque.

Ciberataques

El grupo Anonymous, un grupo de hackers internacional, se ha atribuido la autoría de la caída de la página de la Presidencia y del Senado, así como la del Ejército, en una jornada en la que ha llevado a cabo otras acciones.

En este sentido, ha asegurado que ha publicado una lista con los correos electrónicos y contraseñas de algunos congresistas de Colombia y miembros del Ejército, tal y como recoge 'El Espectador'.

"Sabotearemos cualquier tendencia que no sea relevante o que intente desviar la atención de la sistemática violación de los Derechos Humanos que se está produciendo hoy en Colombia", ha agregado el grupo a través de su cuenta de Twitter. También ha emitido un comunicado atribuyéndose estas acciones en el que han citado del periodista uruguayo Eduardo Galeano.