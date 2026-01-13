Fiscalía surcoreana pide pena capital para expresidente por declarar ley marcial

La fiscalía surcoreana pidió este martes la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, por declarar la ley marcial en diciembre de 2024, indicó la agencia local de noticias Yonhap.

Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una "insurrección" motivada por una "sed de poder destinada a instaurar una dictadura".

También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar "ningún remordimiento" por actos que amenazaban "el orden constitucional y la democracia".

"En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa", concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.

El veredicto se espera para el próximo mes.

En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.

Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.

Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.

Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.