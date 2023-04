Fisher-Black gana la primera etapa de la Vuelta a Sicilia

El neozelandés Finn Fisher-Black ganó este martes la primera etapa de la Vuelta a Sicilia al escaparse a un kilómetro de la meta, en Agrigente, logrando el liderato de la general de esta carrera de cuatro etapas.

Tras una temporada 2022 muy negativa, en la que tuvo que parar en mayo debido a una fractura de fémur, el corredor del UAE Team Emirates, de 21 años, logra su primera victoria como profesional.

Fisher-Black aprovechó la subida final para escaparse en un grupo de 20 corredores e imponerse con 8 segundos de ventaja sobre los italianos Vincenzo Albanese, Diego Ulissi y Damiano Caruso, que defiende título.

"No era el plan, pero tiré en la subida e intenté llegar lo más lejos posible. En un momento dado, cuando me di la vuelta, no había nadie", señaló el vencedor en Europsort tras esta etapa inaugural de 159 kilómetros.

"Es muy importante para mí regresar del problema más importante que he tenido hasta ahora", añadió el neozelandés en referencia a su larga ausencia del circuito profesional.

La segunda etapa, el miércoles, tendrá 193 kilómetros entre Canicatti y Vittoria.

- Clasificación de la primera etapa entre Marsala y Agrigente:

1. Finn Fisher-Black (NZL/UAE), los 139 km en 3 h 24 min 07 sec, una media de 46,738 km/h

2. Vincenzo Albanese (ITA/Eolo-Kometa), a 8.

3. Diego Ulissi (ITA/UAE), mismo tiempo

4. Damiano Caruso (ITA/Bahrain), mismo tiempo

5. Alexey Lutsenko (KAZ/Astana), mismo tiempo

- Clasificación general:

1. Finn Fisher-Black (NZL/UAE), 3 h 23 min 57 seg

2. Vincenzo Albanese (ITA/Eolo-Kometa), a 12.

3. Diego Ulissi (ITA/UAE), a 14.

4. Damiano Caruso (ITA/Bahrain), a 18.

5. Alexey Lutsenko (KAZ/Astana), a 18.

Alu/pm

AFP