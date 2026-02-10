Física: Ondas gravitacionales, "ahora una nueva ventana al universo"

"Estos son los primeros indicios; ojalá nos ayuden a dar un gran salto", declaró a ANSA el físico Fulvio Ricci, del Instituto Nacional de Física Nuclear (INFN), una de las figuras clave de ese descubrimiento trascendental.

Las primeras señales fueron detectadas en septiembre de 2015 por los dos detectores estadounidenses LIGO y analizadas conjuntamente con la colaboración Virgo, en virtud del acuerdo de colaboración de 2007 entre ambos proyectos.

Tras un embargo interminable, el anuncio se produjo el 11 de febrero de 2016, que inmediatamente acaparó titulares en todo el mundo.

"Anunciamos que habíamos detectado una señal física que probaba la existencia de ondas gravitacionales: una de las confirmaciones de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Abríamos una nueva ventana al universo", observó Ricci.

Gracias a ese descubrimiento, continúa, "ahora estudiamos fenómenos que de otro modo no habríamos podido estudiar".

Galardonado con el Premio Nobel en 2017, fue en realidad un doble descubrimiento, ya que también demostró por primera vez la existencia de agujeros negros".

"De hecho —continúa el físico— la física de los agujeros negros se basa en ondas gravitacionales".

Hasta la fecha, se han estudiado más de 300 colisiones de agujeros negros.

"Uno de los eventos más recientes, en 2015, confirmó las propiedades termodinámicas de los agujeros negros, previstas por Stephen Hawking y Jacob Bekenstein", y esto, observa, lleva a "ir más allá de la física cuántica".

Las ondas gravitacionales también trajeron consigo una nueva astronomía, llamada 'multimensajero', cuando en 2017 los tres detectores, los dos LIGO y Virgo, señalaron a los telescopios espaciales y terrestres dónde apuntar en el cielo para observar las señales electromagnéticas que acompañaban la fusión de dos estrellas de neutrones.

"No cabe duda de que la astronomía multimensajera está dando sus frutos, aunque eventos como el de 2017 sean algo más raros: se necesita paciencia para acumular nuevos resultados", continúa Ricci.

"Ahora utilizamos señales gravitacionales para estudiar los fenómenos oscuros del universo, aquellos que no se pueden ver con señales electromagnéticas".

"Se ha abierto un nuevo campo de la astronomía, pero también un nuevo dominio de la física, en la frontera entre la relatividad general y la física cuántica: un problema abierto y enorme en el que el progreso teórico hasta ahora no ha contado con el respaldo de observaciones experimentales. Ahora disponemos de un canal de observación que nos lleva en esta dirección. El estudio del evento de enero de 2025 es un ejemplo de ello. Estos son quizás los primeros pasos que podrían permitirnos dar un gran salto adelante".

Finalmente, continúa, "se abre el capítulo de la dinámica gravitacional experimental".

Por lo tanto, los resultados de diez años de investigación son positivos.

"Las promesas se cumplieron", concluyó Ricci, y con los instrumentos de que disponemos actualmente, podemos "estudiar fenómenos limitados al llamado universo local, el que rodea nuestra galaxia. Pero si queremos explorar el universo con mayor profundidad y estudiar lo que ocurrió en el pasado, es decir, eventos más cercanos al Big Bang, necesitamos detectores más potentes".

"El Telescopio Einstein es el futuro instrumento que nos permitirá llegar tan lejos". (ANSA).