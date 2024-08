Fisioterapeuta Naldi confirma que ya no integra staff del tenista Sinner

El fisioterapeuta italiano Giacomo Naldi, en el centro del caso de dopaje del que ha sido absuelto el tenista Jannik Sinner, confirmó en redes sociales que ya no formaba parte del equipo del actual N.1 del mundo.

"Me duele pensar que ya no formo parte (del staff), es difícil no estar en las tribunas con vosotros para animar a Jannik, pero debo acostumbrarme rápidamente", escribió Naldi en su cuenta de Instagram el sábado, a dos días del inicio del Abierto de EEUU.

"Estoy orgulloso por haber formado parte de este gran equipo, de haber dado siempre el máximo y de haber sido profesional al 100%", continuó después de haber denunciado "una justicia determinada por los medios de comunicación, muy a menudo superficial y rara vez basada en hechos reales".

Naldi trabajaba desde hacía dieciocho meses con Sinner, quien ha ganado cinco títulos en 2024, incluido su primer Grand Slam en enero durante el Abierto de Australia.

El italiano dio positivo por clostebol, un anabolizante derivado de la testosterona y prohibido por la AMA, el pasado 10 de marzo durante su participación en el Masters 1000 de Indian Wells.

Otra prueba realizada ocho días después, fuera de competición pero poco antes del inicio del Abierto de Miami, volvió a detectar restos de la sustancia.

Sinner explicó a la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) que las ínfimas cantidades de esta sustancia procedían de su fisioterapeuta, quien utilizó un aerosol de venta libre para tratarse un corte en un dedo y contaminó al tenista al aplicarle masajes.

La ITIA aceptó las explicaciones de Sinner y le absolvió oficialmente el martes, lo que ha provocado indignación de algunos jugadores, entre ellos el australiano Nick Kyrgios.

Sinner también se separó de su preparador físico, Umberto Ferrara, quien suministró a Naldi el aerosol señalado.

Jr/dam/mb

AFP