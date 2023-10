Los √°ngeles--(business wire)--oct. 23, 2023--

Fisker inc. (nyse: fsr) (‚Äúfisker‚ÄĚ), impulsada por la misi√≥n de crear los veh√≠culos el√©ctricos m√°s emocionales y sostenibles del mundo, anunci√≥ hoy una rebaja de precio para el fisker ocean extreme, el nivel de acabado superior del galardonado suv totalmente el√©ctrico.

En EE. UU., Fisker rebaja el precio del acabado Ocean Extreme por USD 7500 dólares, que pasa de USD 68,999 a USD 61,499 1. Este cambio de precio entrará en vigor inmediatamente. Los clientes que ya hayan pedido o comprado un Extreme recibirán un ajuste de precio de USD 7500, incluso si su vehículo haya pasado a producción.

‚ÄúEs esencial que Fisker responda a las realidades competitivas en el r√°pidamente creciente mercado de los veh√≠culos el√©ctricos‚ÄĚ, dijo el presidente y CEO Henrik Fisker. ‚ÄúQueremos que nuestros clientes tengan un mayor acceso al Ocean y puedan aprovechar su emocionante combinaci√≥n de caracter√≠sticas innovadoras, dise√Īo llamativo, materiales sostenibles y autonom√≠a l√≠der en su clase". El Fisker Ocean Extreme tiene un paquete de bater√≠as de 113 kWh (106 kWh utilizables) y una autonom√≠a de 360 millas seg√ļn la EPA, que es la mayor autonom√≠a de cualquier SUV el√©ctrico nuevo en su clase 2.

Adem√°s, el 6 de noviembre Fisker iniciar√° los pedidos para el a√Īo calendario 2024 para todos los niveles de acabado, incluidos el Fisker Ocean Ultra y Sport, con precios m√°s altos para ambos. El Ultra tendr√° un precio de USD 52,999, frente a los USD 49,999 actuales; y el Sport costar√° USD 38,999 d√≥lares, frente a los USD 37,499 actuales 1.

El Fisker Ocean Ultra ha superado las estimaciones de autonomía de la EPA de Fisker, alcanzando una autonomía oficial estimada por la EPA de 350 millas 2. El Sport tiene una autonomía estimada por Fisker de 231 millas 3, utilizando una química de batería diferente (litio-ferrofosfato [LFP], optimizado para la asequibilidad) que el Extreme y el Ultra (níquel-manganeso-cobalto [NMC], optimizado para la autonomía y el rendimiento).

Los precios actuales del Sport y Ultra permanecer√°n vigentes en todos los pedidos completados el 5 de noviembre de 2023.

‚ÄúTenemos mucha confianza en la continua demanda del Ocean y esperamos que los modelos Sport y Ultra sean los m√°s vendidos a partir del 2024‚ÄĚ, agreg√≥ Henrik Fisker. ‚Äú"Esperamos que nuestros m√°rgenes generales no se vean afectados porque los precios m√°s altos del Sport y Ultra, combinados con nuestras iniciativas de reducci√≥n de costos y precios m√°s bajos de los insumos, respaldar√°n la trayectoria anticipada de nuestras ganancias".

Los clientes del Fisker Ocean en EE. UU. pueden encontrar un centro de pruebas y programar una prueba de conducción aquí.

1 El precio estimado que se muestra se aplica a los EE. UU. continentales y no incluye los cargos de entrega y financiamiento, los impuestos, el título, el registro y otras tarifas gubernamentales. No se incluye el mantenimiento. Los precios están sujetos a cambios y se basarán en la configuración final del vehículo. El precio no incluye incentivos gubernamentales a los que puede tener derecho.

2 Autonom√≠a estimada por la EPA. SUV de tama√Īo mediano con un precio sugerido de venta al p√ļblico inferior a USD 200,000. Los resultados reales pueden variar por muchas razones, incluidas las condiciones de manejo, el tama√Īo de las ruedas, el estado de carga de la bater√≠a y la forma en que se conduce y se mantiene el veh√≠culo.

3 Con base en simulaciones de Fisker en las que se usan los est√°ndares de la EPA. Los resultados reales var√≠an en funci√≥n de condiciones como el entorno exterior, el tama√Īo de las ruedas y el uso del veh√≠culo. Pr√≥ximamente, se publicar√°n las calificaciones oficiales del EPA.

Acerca de Fisker Inc.

Fisker Inc., con sede en California, est√° revolucionando la industria automotriz mediante el dise√Īo y el desarrollo de la movilidad individual de una manera que cuide la naturaleza. Impulsada por la pasi√≥n por una visi√≥n de un futuro limpio para todos, la compa√Ī√≠a est√° en una misi√≥n de crear los veh√≠culos el√©ctricos m√°s sostenibles y fascinantes del mundo. Para obtener m√°s informaci√≥n, visite Fiskerinc.com y disfrute de contenido exclusivo en los canales de redes sociales de Fisker: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn.

Descargue la nueva y revolucionaria aplicación móvil de Fisker en la App Store o Google Play .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas, que est√°n sujetas a las disposiciones de ‚Äúgarant√≠a de protecci√≥n legal‚ÄĚ de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Estas afirmaciones pueden identificarse con palabras como ‚Äúsiente‚ÄĚ, ‚Äúcree‚ÄĚ, ‚Äúespera‚ÄĚ, ‚Äúestima‚ÄĚ, ‚Äúproyecta‚ÄĚ, ‚Äúpretende‚ÄĚ, ‚Äúdeber√≠a‚ÄĚ, ‚Äúdebe ser‚ÄĚ, o el negativo de tales t√©rminos, u otra terminolog√≠a similar, e incluyen, entre otras cosas, citar a nuestro director ejecutivo, las afirmaciones con respecto al momento del lanzamiento planificado, el precio, la entrega, la producci√≥n y la autonom√≠a estimada del Fisker Ocean, el momento planificado de la apertura de las instalaciones de Fisker, el rendimiento futuro de la compa√Ī√≠a, la expansi√≥n de las operaciones, las actualizaciones de software y otros eventos futuros que implican riesgos e incertidumbres. Dichas declaraciones prospectivas no son garant√≠a de resultados futuros y est√°n sujetas a riesgos e incertidumbres, que podr√≠an hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento debido a muchos factores, que incluyen, pero no se limitan a los siguientes: El limitado historial operativo de Fisker; la capacidad de Fisker para firmar contratos adicionales de fabricaci√≥n y de otro tipo con Magna o con otros proveedores de primer nivel, el riesgo de que los fabricantes de equipos originales (OEM, del ingl√©s Original Equipment Manufacturer) y los socios de suministro no cumplan los plazos acordados o experimenten limitaciones de capacidad; Fisker puede experimentar retrasos significativos en el dise√Īo, la fabricaci√≥n, la aprobaci√≥n reglamentaria, el lanzamiento y la financiaci√≥n de sus veh√≠culos; la capacidad de Fisker para ejecutar su modelo de negocio, incluida la aceptaci√≥n del mercado de sus productos y servicios previstos; la incapacidad de Fisker para retener al personal clave y contratar personal adicional; la competencia en el mercado de los veh√≠culos el√©ctricos; la incapacidad de Fisker para desarrollar una red de distribuci√≥n de ventas; y la capacidad de proteger sus derechos de propiedad intelectual; y los factores que se comentan en el Informe Anual de Fisker en el Formulario 10-K, en el encabezado "Factores de riesgo", presentado ante la Comisi√≥n de Bolsa y Valores (SEC, del ingl√©s Securities and Exchange Commission), tal y como se complementa con los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, y otros informes y documentos que Fisker presenta de vez en cuando ante la SEC. Cualquier declaraci√≥n prospectiva se refiere √ļnicamente a la fecha en que se realiza, y Fisker no asume ninguna obligaci√≥n de actualizar ninguna declaraci√≥n prospectiva con el fin de reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa.

