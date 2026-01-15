Fitch advierte de masiva rebaja en calificación crediticia en el este de Europa si OTAN se fractura

Por Marc Jones

LONDRES, 15 ene (Reuters) -

Europa podría enfrentarse a una oleada de rebajas de un escalón en su calificación crediticia si las tensiones con Estados Unidos en torno a Groenlandia fracturan la OTAN, afirmó el jueves el principal analista soberano de Fitch.

Fitch ya aplica un "ajuste" de un escalón a las calificaciones de zonas geopolíticas conflictivas como Israel, Taiwán y Corea del Sur para reflejar los elevados riesgos. Su jefe de calificaciones soberanas, James Longsdon, dijo a Reuters que la agencia podría considerar un enfoque similar en Europa si la alianza de defensa se debilita.

"Claramente, eso es lo que tendríamos que considerar para cualquiera de los soberanos en Europa donde estructuralmente tenemos que pensar en ello", dijo Longsdon en una entrevista.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que ha advertido de que un conflicto con Washington por Groenlandia supondría el fin de la OTAN, dijo a Reuters el jueves que sigue habiendo un "desacuerdo fundamental" con Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump volvió a insistir en que su país "necesita" a Groenlandia.

Longsdon subrayó que Fitch "tendría que ver cómo se desarrollan estas cosas primero" y que cualquier acción de calificación requeriría una evaluación cuidadosa, aunque la proximidad a Rusia sería un factor clave.

"Podría ser donde se sintiera que la vulnerabilidad ante un acontecimiento geopolítico sería más obvia", afirmó. "Esa es la regla general, así que cuanto más lejos se esté de Rusia, menos probable es que ese sea el caso".

No obstante, afirmó que es improbable que las tensiones sobre Groenlandia afecten a la calificación triple A de Dinamarca, que forma parte de un pequeño grupo de países europeos con la máxima calificación crediticia, junto con Alemania, Suiza y Noruega, y tiene uno de los niveles de deuda más bajos del cada vez más reducido club mundial de soberanos triple A.

"Groenlandia es una gran masa de tierra, pero es muy pequeña económica y fiscalmente para Dinamarca", indicó Longsdon. "Tiene una calificación soberana triple A muy sólida, así que creo que solo la diferencia de tamaño hace muy difícil ver una situación que pudiera tener tantas consecuencias".

