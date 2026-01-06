Fitch advierte que accionar de EEUU en Venezuela subraya ambiciones regionales, eleva incertidumbre

6 ene (Reuters) - Las acciones de Estados Unidos en Venezuela ponen de relieve sus ambiciones en el Hemisferio Occidental, dijo Fitch Ratings el martes, advirtiendo que el resultado inmediato o a largo plazo de la salida del presidente Nicolás Maduro es altamente incierto y podría tener implicaciones geopolíticas.

Sin embargo, "no esperamos que la salida de Maduro dé lugar a acciones inmediatas sobre la calificación soberana, en parte debido a los limitados vínculos comerciales y financieros de Venezuela con el resto de la región", sostuvo Fitch.

La agencia señaló que aunque el alcance y la duración de los efectos aún no están claros, un cambio abrupto en el liderazgo venezolano o una escalada militar podrían alterar el equilibrio político regional, con consecuencias que irían más allá de las fronteras del país.

La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, prometió regresar rápidamente a su país, elogió al presidente estadounidense Donald Trump por derrocar a su enemigo Nicolás Maduro y declaró que su movimiento está listo para ganar una elección libre.

Mientras tanto, el Gobierno y el Ejército dieron señales de normalidad, con la presidenta encargada Delcy Rodríguez realizando el primer nombramiento de su gestión.

Según Fitch, si la remoción de Maduro o un aumento de las tensiones militares derivan en un cambio político en Venezuela, podrían incrementarse los riesgos de seguridad y los desafíos macroeconómicos en los países vecinos.

A más largo plazo, Fitch indicó que una eventual restauración del suministro petrolero venezolano tendría el potencial de afectar los precios del crudo, dependiendo de la velocidad y magnitud con la que el país logre normalizar su producción y exportaciones en un nuevo escenario político. (Escrito por Javier Leira, editado por Manuel Farías)