Fitch baja calificación deuda de telefónica del perú a "default restringido"

22 abr (Reuters) - Fitch Ratings dijo el martes que bajó la calificación de la deuda de Telefónica del Perú en moneda local y extranjera a 'RD' -default restringido- desde 'C', mientras que mantuvo la calificación de los bonos senior no garantizados en 'C'.

La agencia dijo que la rebaja "se debe al impago por parte de TdP de las cuotas de principal e intereses de su bono internacional 2027 a 10 de abril de 2025 y de los bonos locales con vencimiento el 19 de abril".

"Además, TdP se encuentra en un Proceso Concursal Ordinario (PCO) (...) para reestructurar sus obligaciones financieras, lo que constituye un evento de incumplimiento", agregó.

La compañía española Telefónica anunció este mes que acordó vender su unidad peruana, que recientemente se acogió a la protección por quiebra, a la argentina Integra Tec International por unos 900.000 euros (1,02 millones de dólares).

Telefónica del Perú, la empresa local que pertenecía en un 99,3% a la compañía española, dijo que entró en problemas a raíz de disputas fiscales y decisiones administrativas que la pusieron "en desventaja competitiva", a pesar de ser la mayor empresa de telecomunicaciones del país sudamericano.

Telefónica del Perú se declaró en quiebra en febrero, luego que la empresa matriz contabilizó una depreciación no monetaria de 314 millones de euros en el valor de la unidad peruana. (Reporte de Javier Leira en Santiago, editado por Javier López de Lérida)