Fitch baja la nota de la deuda de Francia señalando un deterioro de sus finanzas públicas

La agencia Fitch recortó este viernes un escalón la nota de la deuda soberana de Francia, de "AA-" a

La agencia Fitch recortó este viernes un escalón la nota de la deuda soberana de Francia, de "AA-" a "A+" con perspectiva estable, por la persistente inestabilidad política y las incertidumbres presupuestarias que dificultan un saneamiento de sus deterioradas finanzas públicas.

"El fracaso del gobierno en una moción de confianza ilustra la creciente fragmentación y polarización de la política interna. Desde las elecciones legislativas anticipadas de mediados de 2024, Francia ha tenido tres gobiernos diferentes", afirmó la calificadora de riesgo en un comunicado.

La agencia crediticia señaló que "esta inestabilidad debilita la capacidad del sistema político para llevar a cabo una consolidación fiscal importante y hace poco probable que el déficit fiscal se reduzca al 3% del PBI para 2029, como se había fijado como objetivo el gobierno saliente".

