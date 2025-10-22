Fitch dice que apoyo estadounidense ayudó a Argentina a evitar una rebaja en su calificación

(Agrega información)

NUEVA YORK, 22 oct (Reuters) - El apoyo de Estados Unidos a los mercados de Argentina ha impedido una rebaja en la calificación crediticia del país sudamericano, pero dicha nación necesita un plan más amplio para reconstruir sus reservas de divisas para obtener una mejora, dijo el miércoles la calificadora de riesgos Fitch Ratings.

"El respaldo estadounidense es algo que ha ayudado a Argentina a evitar una rebaja en su calificación, cuyos riesgos habrían aumentado si el banco central hubiera seguido gastando reservas internacionales para defender el régimen cambiario", dijo Todd Martínez, codirector del grupo de deuda soberana de las Américas de Fitch Ratings, en un correo electrónico.

El banco central de Argentina (BCRA) dijo esta semana que firmó un acuerdo de estabilización del tipo de cambio por US$20.000 millones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, parte de un plan estadounidense para apoyar las políticas de reforma del presidente liberal Javier Milei antes de las elecciones intermedias clave de este fin de semana.

El BCRA anunció el martes la venta de US$45,5 millones de sus reservas para apoyar el tipo de cambio en medio de una marcada depreciación.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo además que se está trabajando en una ayuda bancaria adicional por otros US$20.000 millones que podría usarse para comprar bonos de Argentina.

Martínez resaltó que esos salvavidas "no son suficientes para lograr una mejora en la calificación a menos que sean parte de un plan más amplio para permitir que un gobierno construya sus propios colchones cambiarios, de modo que no necesite otro salvavidas en el futuro".

Los bonos internacionales en dólares de Argentina cayeron el miércoles alrededor de un centavo, mientras que el peso se fortaleció marginalmente después de establecer un mínimo histórico intradiario.

Los mercados financieros inicialmente tomaron el apoyo de Estados Unidos como una señal alcista, pero han estado volátiles antes de las elecciones de mitad de término de este domingo, mientras el partido de Milei busca fortalecer su posición minoritaria en el Congreso. (Reporte de Rodrigo Campos; Traducido por Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)