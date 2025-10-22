Fitch dice que el apoyo estadounidense ayudó a la Argentina a evitar una rebaja en su calificación

NUEVA YORK, 22 oct (Reuters) - El apoyo de Estados Unidos a los mercados de Argentina ha impedido una rebaja en la calificación crediticia del país sudamericano, pero dicha nación necesita un plan más amplio para reconstruir sus reservas de divisas para obtener una mejora, dijo el miércoles la calificadora de riesgos Fitch Ratings.

"El respaldo estadounidense es algo que ha ayudado a Argentina a evitar una rebaja en su calificación, cuyos riesgos habrían aumentado si el banco central hubiera seguido gastando reservas internacionales para defender el régimen cambiario", dijo Todd Martínez, codirector del grupo de deuda soberana de las Américas de Fitch Ratings, en un correo electrónico.

El banco central de Argentina dijo esta semana que firmó un acuerdo de estabilización del tipo de cambio por US$20.000 millones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, parte de un plan estadounidense para apoyar las políticas de reforma del presidente liberal Javier Milei antes de las elecciones intermedias clave de este fin de semana. (Reporte de Rodrigo Campos; Traducido por Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)