Fitch eleva calificación de España a “A”, con panorama estable

26 sep (Reuters) - La agencia Fitch Ratings elevó el viernes la calificación soberana de España a "A", con panorama estable.

Fitch señaló que el desempeño económico de España ha superado las expectativas y ha sobrepasado significativamente al de otras economías principales de la zona euro.

La agencia indicó que espera que la economía española se mantenga resiliente, apoyada por una exposición limitada a los aranceles de Estados Unidos y por el proceso de desapalancamiento externo neto en curso.

Fitch agregó que el fuerte crecimiento de la fuerza laboral de España refleja importantes flujos migratorios, en su mayoría provenientes de América Latina.

En tanto, Moody's Ratings elevó la calificación de España a "A3" desde "Baa1" y modificó la perspectiva a estable, al destacar que la fortaleza económica del país está mejorando gracias a un modelo de crecimiento más equilibrado.

Moody's indicó que la disminución de la carga de deuda del país sigue siendo dependiente de un crecimiento robusto del PBI y podría verse interrumpida por un choque económico material.

La agencia espera que los niveles de deuda de España continúen en una tendencia de descenso moderado, hasta situarse en torno o ligeramente por debajo del 100% del PBI en 2027. (Escrito por Javier Leira)