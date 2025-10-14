LA NACION

Fitch eleva calificación de Guatemala a “BB+” con perspectiva estable

14 oct (Reuters) - La agencia calificadora Fitch Ratings elevó la calificación soberana de Guatemala a "BB+", con perspectiva estable, al destacar el sólido y estable crecimiento del país, su prolongada prudencia en materia de políticas económicas y los superávits en cuenta corriente.

Fitch indicó que la mejora refleja la fortaleza y estabilidad del crecimiento económico y la consistencia de la política fiscal y monetaria en los últimos años. La agencia también elevó el techo país a "BBB" desde "BBB-", citando un entorno financiero estable y predecible.

Según Fitch, Guatemala mantendrá bajos déficits fiscales y una relación deuda/PIB contenida.

La agencia señaló que las proyecciones fiscales del país continúan apuntando a niveles de deuda reducidos en proporción al PIB, en línea con su historial de disciplina macroeconómica.

(Escrito por Javier Leira, editado por Maniel Farías)

