Fitch eleva el rating de Pemex a 'BB+' tras el apoyo financiero del Gobierno mexicano

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

Fitch ha elevado la calificación crediticia de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta 'BB+' desde el anterior 'BB', lo que supone una subida de un escalón, y ha retirado la "vigilancia positiva" a la firma tras la "exitosa ejecución" por parte del Gobierno mexicano de compra de deuda por US$9900 millones (8435 millones de euros).

Con esta mejora, Pemex se encuentra a un solo nivel de conseguir el grado de inversión y de la calificación soberana de México, según ha explicado la agencia de calificación.

Para Fitch, México ha adoptado medidas legislativas para abordar de forma significativa el apalancamiento y el coste de financiamiento de la petrolera, algo que "proporciona evidencia tangible de una mayor dirección, apoyo y control gubernamental sobre la política financiera de Pemex".

Pemex tenía un pasivo de US$98.800 millones (84.176 millones de euros) y unos gastos por intereses que ascendían a US$2000 millones (1703 millones de euros) al cierre del mes de junio de este año, lo que supone más de la mitad del resultado bruto de explotación (Ebitda) registrado en el segundo trimestre del ejercicio, debido a la disminución de los precios y la producción del crudo, a la escasez de liquidez y a las constantes pérdidas en el negocio de 'downstream'.

A principios del mes de agosto, el Gobierno de México presentó un plan integral de negocios enfocado a que Pemex consiga la autosuficiencia financiera en 2027.