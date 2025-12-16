Fitch rebaja la calificación crediticia de Colombia a BB

BOGOTÁ, 16 dic (Reuters) - Fitch rebajó el martes la calificación soberana de Colombia en moneda extranjera a largo plazo a "BB" desde "BB+", citando los persistentes y grandes déficits fiscales que se espera que impulsen la deuda del Gobierno como proporción del PIB en el mediano plazo.

La agencia dijo que se prevé la falta de un ancla fiscal creíble del país y una mayor rigidez del gasto fiscal que desafíe la consolidación fiscal después de las elecciones para elegir al nuevo presidente en 2026.

Fitch agregó que se espera un Congreso altamente fragmentado, lo que hará que la construcción de coaliciones sea importante para que el próximo presidente avance en su agenda de reformas.

Así, Fitch se sumó a las agencias Moody's y S&P, que redujeron meses atrás sus calificaciones soberanas a Colombia, luego de que el Gobierno suspendió por tres años una regla fiscal para elevar sus metas de déficit.

