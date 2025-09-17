Fiyi abre embajada en Jerusalén y se une a los países con sedes diplomáticas en esta ciudad en disputa

El primer ministro de Fiyi, Sitiveni Rabuka, inauguró el miércoles la embajada de su país en Jerusalén, uniéndose al grupo de Estados que tienen su sede diplomática en la disputada ciudad, reclamada como capital por Israel y los palestinos.

"Me gustaría reconocer el vínculo especial y la amistad y relación duraderas que han existido entre Fiyi y el Estado de Israel", dijo Rabuka tras la inauguración, en una ceremonia llevada a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en presencia del canciller Gideon Saar.

Saar, por su parte, dio la bienvenida a la misión fiyiana, calificando la acción como una "decisión audaz, moral e histórica".

Con su nueva embajada, Fiyi, una nación insular en el océano Pacífico, se une al reducido grupo de países que han abierto sus embajadas en Jerusalén, como Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Paraguay y Papúa Nueva Guinea. Argentina ha prometido hacerlo en 2026.

La mayoría de los países tienen sus sedes diplomáticas en Tel Aviv debido a la disputa internacional por Jerusalén, uno de los temas más delicados del conflicto israelí-palestino.

Israel reclama que Jerusalén sea su capital eterna e indivisible y la Autoridad Palestina hace lo propio con Jerusalén Este, la parte en donde está ubicada la Ciudad Vieja, y dentro de esta, el sitio más sagrado del judaísmo, el Muro de las Lamentaciones, y la mezquita de Al Aqsa.

Israel ocupa Jerusalén Este desde 1967 y se la ha anexionado, en una medida no reconocida por la comunidad internacional.

