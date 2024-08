FKA Twigs está en un momento creativo con “The Crow” y un próximo álbum

Los ángeles (ap) — ha pasado una década desde que lanzó su álbum debut, pero fka twigs está más ocupada que nunca.

Aunque la cantante, compositora y bailarina de 36 años sigue creando música -promete que su tercer LP “Eusexua” se lanzará “muy, muy, muy pronto”-, también ha encontrado recientemente satisfacción creativa en la actuación. Además de protagonizar junto a Bill Skarsgård “The Crow” ("El Cuervo"), la segunda adaptación de la novela gráfica de James O’Barr, actualmente se encuentra en la producción de “The Carpenter’s Son”, una película de terror sobre la infancia de Jesucristo coprotagonizada por Nicolas Cage.

FKA Twigs habló con The Associated Press sobre su interés en la religión, cómo mantenerse fiel a sí misma como música en la era de las redes sociales y por qué deseaba ser embajadora de Sistah Space, una organización que apoya a las víctimas de abuso doméstico.

La entrevista ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

AP: El surrealismo es una gran parte de tu arte en general. Hay muchas similitudes estéticas entre esta película y algunos de tus videos musicales.

FKA TWIGS: Creo que el mundo de “The Crow” es su propio universo visual increíble. Así que sabía que iba a ser visualmente muy llamativo. Rupert (Sanders, el director), por supuesto, es conocido por la forma en que traduce la imagen en película, pero también Steve Annis, nuestro director de fotografía, es realmente increíble. Entonces, no sabía exactamente cómo se vería, pero realmente confié en la visión de Rupert y en el ojo de Steve de que iba a ser algo muy hermoso y artístico.

AP: Estás próxima a protagonizar junto a Nicolas Cage “The Carpenter’s Son”. ¿Ya empezó la producción?

FKA TWIGS: De hecho, estoy en medio de la filmación en este momento. Es realmente un viaje increíble, salvaje y hermoso. Y obviamente estoy completamente obsesionada con Nicolas Cage y estoy tan asombrada, no puedo creer que esté actuando junto a él como su esposa.

AP: Estás haciendo un buen uso de tu educación católica.

FKA TWIGS: Sí. Soy una apasionada de la religión. Me apasiona mucho la espiritualidad y su lugar en la sociedad. Y es algo que también es una gran parte de mi arte. Ha sido increíble sumergirme profundamente en María Magdalena a través de mi más reciente disco. Y ahora, explorar la Virgen María realmente se siente como un cierre increíble del ciclo para mí.

AP: Últimamente te has inclinado más por la actuación. ¿Hay alguna razón en particular para eso?

FKA TWIGS: Sólo quiero dedicarme más a expresarme de cualquier manera que suceda. Pero realmente me siento tan segura este momento como artista. Me siento muy arraigada y me siento muy preparada para construir un mundo o ser parte de un mundo.

AP: Te has resistido a un solo género en gran parte de tu música. Parece que estás diciendo que también quieres resistirte a clasificar diferentes formas de arte. Para ti, todo es autoexpresión.

FKA TWIGS: Sí, no lo había pensado así, pero sí, exactamente. De eso se trata todo para mí. Sólo quiero decir la verdad en todo lo que hago. Si se siente honesto y se siente verdadero, realmente quiero participar en ello.

AP: ¿Cuándo debutará “Eusexua”?

FKA TWIGS: Definitivamente, va a empezar a salir muy pronto. Muy, muy, muy pronto. Realmente se está calentando. He trabajado mucho en él y estoy muy orgullosa. Estamos muy cerca de poder desvelar el mundo de “Eusexua”.

AP: Ha pasado una década desde que lanzaste “LP1”. ¿Qué se siente al reflexionar sobre su legado y su trayectoria como artista desde entonces?

FKA TWIGS: Me siento muy feliz y me siento muy orgullosa de seguir haciendo arte que traspasa los límites. Es muy interesante trabajar en el mundo de las redes sociales, Instagram y TikTok y esta nueva forma de crear. Siento que he logrado mantener mucha autenticidad.

El otro día, porque estaba pensando en este nuevo mundo de “Eusexua”, pensé: “¿Debería hacer lo clásico y volver a mi cuenta de Instagram y eliminar todas las fotos?” Como, “¡Oh, Dios mío, ha eliminado sus publicaciones!”. Y miré y pensé: "¿Sabes qué? No necesito borrarlo”. Puedes volver a las primeras imágenes de mi cuenta de 2012 y sigo siendo la misma chica.

Me siento muy orgullosa de eso. Y yo sólo quiero seguir adelante y seguir siendo yo. Estoy segura, va y viene y entra y sale de moda, sea lo que sea. Pero, ¿sabes qué? ¿A quién le importa? Sólo soy yo. Sólo soy yo misma. Y eso se siente como el mayor logro.

AP: ¿Qué te hizo querer ser embajadora de Sistah Space?

FKA TWIGS: Creo que, como sobreviviente de violencia doméstica, reconozco el privilegio que he tenido de tener mi propia casa y, aunque a veces ha sido muy difícil, ganarme la vida. Tengo mucho respeto por las mujeres que no están en la posición en la que yo he estado, que están sobreviviendo y sanando de una relación doméstica violenta. Y así, ser embajadora en Sistah Space y mantener los pies en la tierra y entender los problemas que están pasando, supongo que es parte de mi curación, pero también es algo que puedo hacer para seguir creando conciencia sobre este problema.

