Flacco se adapta a Cincinnati antes de enfrentar a uno de sus antiguos equipos

CINCINNATI (AP) — Joe Flacco se enfrenta a uno de sus antiguos equipos el domingo, cuando los Bengals de Cincinnati reciban a los Jets de Nueva York.

Durante su período de tres temporadas con los Jets de 2020 a 2022, Flacco registró una foja de 1-8 como quarterback titular y pasó la mayor parte de su tiempo como suplente.

“No sé si necesariamente disfruté cómo se desarrollaron las cosas en el campo allí, pero estoy muy agradecido por el tiempo que pasé en ese equipo. Es sólo uno de esos momentos en mi carrera en los que tuve que superar algunas cosas y avanzar al siguiente paso. Hubo muchos grandes compañeros en ese equipo y muchos buenos recuerdos con ellos”, señaló Flacco.

Mientras que Flacco tuvo apenas una victoria en tres años con los Jets, ya ha conseguido un triunfo dramático sobre un equipo en primer lugar en sus dos semanas con los Bengals. Diez días después de unirse al equipo, Flacco lanzó para 342 yardas en una victoria de 33-31 sobre los Steelers de Pittsburgh.

Flacco ha tenido que pasar por un curso intensivo de la ofensiva de los Bengals, y ésta ha sido su primera semana normal a fin de prepararse para un duelo con Cincinnati.

"Eso será realmente útil", comentó el entrenador Zac Taylor. "Realmente se volverá más lento, y podemos centrarnos en lo que él sigue haciendo mejor y seguir destacándolo."

Flacco fue adquirido en un canje con Cleveland para ayudar a los Bengals a mantenerse a flote hasta que Joe Burrow pueda regresar de una cirugía en un dedo de un pie.

El coordinador ofensivo Dan Pitcher dijo que ya ha aprendido algunas lecciones importantes al trabajar con Flacco. Pitcher, que tiene 38 años, comentó que probablemente no tendrá otra oportunidad de entrenar a un mariscal de campo que sea mayor que él.

Flacco tiene 40 años, y su cúmulo de conocimientos realmente ha destacado.

“Ha sido imperturbable. Entró aquí y es casi como si hubiera estado con nosotros durante una década. Creo que eso es sólo la experiencia de haber estado en los momentos más importantes y haber vivido tantos altos y bajos y una vida en el fútbol americano. Ha comenzado una temporada completa de juegos de playoffs. Lo ha visto todo, lo ha hecho todo. Creo que simplemente sientes eso de él”, señaló Pitcher.

Ahora que Flacco tiene más tiempo con los entrenadores de los Bengals, se está sintiendo más cómodo con el sistema de Cincinnati. Puede ser que no lance para 350 yardas cada semana, pero Flacco espera ver una mejora continua.

Por ejemplo, contra los Steelers, hubo ejemplos donde alguna jugada llamada por Taylor a través de Flacco para toda la ofensiva en el grupo no salió según lo planeado. Eso resultó en jugadas donde no todos estaban en la misma página.

"Todavía estoy aprendiendo y tratando de captar todo y simplemente jugar lo más rápido y fluido que pueda.

Voy a intentar mantener mi proceso igual y usar estos ensayos y la práctica para acostumbrarme a llamarlo y verlo. Solo tratar de mantenerlo a un nivel básico y seguir desde allí", señaló Flacco.

A medida que los entrenadores de los Bengals aprenden más sobre las fortalezas y debilidades de Flacco y cómo se integran con la ofensiva de Cincinnati, pueden adaptar los planes de juego más específicamente alrededor del quarterback veterano.

"Obviamente, tenemos un nuevo jugador con el que ahora estamos teniendo la oportunidad de trabajar en nuestro tercer partido. Así que sería una tontería no ver si hay cosas que su conjunto de habilidades nos brinda la oportunidad de hacer y que tal vez no habíamos planeado hacer. Creo que eso es parte de la diversión que viene con el entrenamiento, tener la oportunidad para reinventarte", señaló Pitcher.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes