"Flaco" López y Vitor Roque, al asalto del liderato del Brasileirao con el Palmeiras

El gran momento del tándem de delanteros José Manuel López-Vitor Roque es la gran esperanza del Palmeiras, que este domingo intentará tomar por asalto la cima de la liga brasileña en una difícil visita a su vecino Sao Paulo.

El Flamengo, líder con 55 puntos, tres más que su escolta Palmeiras, aunque con un partido más, tendrá igualmente una dura salida dominical en la vigésimo séptima jornada, al enfrentar al Bahia en la ciudad de Salvador.

"Flaco" López y "Tigrinho" suman 17 de los 39 goles del Verdão en esta temporada del Brasileirão: ocho el argentino y nueve el brasileño.

Además, desde que el técnico portugués Abel Ferreira decidió cambiar el esquema táctico en agosto para que ambos pudieran jugar juntos, con Vitor Roque como referencia en el área y López jugando a sus espaldas, el dueto firmó 16 tantos en 10 partidos (ocho dianas por cabeza).

"Nos vino bien a los dos. Veníamos compitiendo por el puesto (de 9) y jugar juntos nos potenció", dijo López hace unos días ante una pregunta de la AFP. "Vitor es un jugador extremadamente completo y se hace mucho más fácil jugar al lado de un futbolista así", agregó.

"Es un placer enorme jugar con un futbolista increíble, que me ha ayudado bastante", declaró por su parte el brasileño.

El miércoles, dos dianas de López y una de Vitor Roque, asistido por su compañero en ataque, valieron un cómodo triunfo al Palmeiras ante el Vasco de Gama (3-0), con lo que los paulistas vuelven a depender de sí mismos para dar caza al Flamengo en la tabla.

El Sao Paulo (7º) de Hernán Crespo, a su vez, puso fin en la fecha pasada a una racha de cuatro derrotas seguidas al vencer al Fortaleza (0-2).

Aspira a sobrepasar al Bahia (6º), que marca el límite de las plazas de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Flamengo bajo presión

El Flamengo llega al partido contra el Bahia tras empatar 0-0 el jueves en casa con el Cruzeiro, tercero en la clasificación, con 51 puntos.

Si bien tiene 13 bajas, el Tricolor de Acero ha demostrado ser peligroso en casa, la Arena Fonte Nova, donde el domingo pasado venció al Palmeiras (1-0). El mal estado del césped, blanco de críticas de los paulistas, preocupa a los cariocas.

"Si el césped está realmente mal, habrá adaptaciones en nuestro juego, pero creo que nuestros jugadores se adaptarán rápido", resaltó el técnico rubro-negro, Filipe Luís.

El Cruzeiro, en tanto, recibe al colista Sport Recife.

También en la zona alta de la tabla, Botafogo (4º) visita a Internacional y Mirassol (5º) al Corinthians (13º).

Partidos de la 27ª jornada:

-Sábado:

Fluminense-Atlético Mineiro

Bragantino-Gremio

Internacional-Botafogo

Corinthians-Mirassol

-Domingo:

Vasco da Gama-Vitória

Sao Paulo-Palmeiras

Bahia-Flamengo

Juventude-Fortaleza

Cruzeiro-Sport Recife

Ceará-Santos

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1.

Flamengo 55 25 16 7 2 50 12 38

2. Palmeiras 52 24 16 4 4 39 19 20

3. Cruzeiro 51 26 15 6 5 39 19 20

4. Botafogo 43 26 12 7 7 37 21 16

5. Mirassol 43 25 11 10 4 42 25 17

6. Bahia 40 25 11 7 7 33 30 3

7. Sao Paulo 38 26 10 8 8 29 25 4

8. Fluminense 35 24 10 5 9 30 31 -1

9. RB Bragantino 33 26 9 6 11 32 38 -6

10. Gremio 33 26 8 9 9 28 32 -4

11. Ceará 31 25 8 7 10 23 24 -1

12. Vasco da Gama 30 26 8 6 12 38 38 0

13. Corinthians 30 26 7 9 10 26 32 -6

14. Atlético Mineiro 29 24 7 8 9 22 26 -4

15. Internacional 29 25 7 8 10 30 38 -8

16. Santos 28 25 7 7 11 25 35 -10

17. Vitória 25 26 5 10 11 21 38 -17

18. Juventude 23 25 6 5 14 20 46 -26

19. Fortaleza 21 25 5 6 14 24 40 -16

20. Sport Recife 15 24 2 9 13 18 37 -19

