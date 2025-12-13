Flamengo a la final de la Copa Intercontinental al ganar 2-0 al Pyramids
El Flamengo clasificó este sábado a la final de la Copa Intercontinental al vencer 2-0 al Pyramids egipcio en la semifinal del torneo gracias a dos cabezazos a balón parado transformados por Léo Pereira y Danilo, en partido disputado en el...
- 1 minuto de lectura'
Dos faltas servidas por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, una en cada parte, las remataron al fondo de la red Léo Pereira, en el minuto 24, y Danilo, en el 52, para darle la victoria y la clasificación al Flamengo, ante un Pyramids que no se rindió y que dispuso de buenas oportunidades.
Con la victoria, el Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores, se medirá el próximo miércoles con el París Saint-Germain, monarca de la Liga de Campeones de Europa, en la gran final de la Copa Intercontinental.
