Flamengo a la final de la Copa Intercontinental al ganar 2-0 al Pyramids

El Flamengo clasificó este sábado a la final de la Copa Intercontinental al vencer 2-0 al Pyramids egipcio en la semifinal del torneo gracias a dos cabezazos a balón parado transformados por Léo Pereira y Danilo, en partido disputado en el estadio Áhmad bin Ali de Rayán, en Catar.

Dos faltas servidas por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, una en cada parte, las remataron al fondo de la red Léo Pereira, en el minuto 24, y Danilo, en el 52, para darle la victoria y la clasificación al Flamengo, ante un Pyramids que no se rindió y que dispuso de buenas oportunidades.

Con la victoria, el Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores, se medirá el próximo miércoles con el París Saint-Germain, monarca de la Liga de Campeones de Europa, en la gran final de la Copa Intercontinental.