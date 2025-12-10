Flamengo, a semifinales de la Copa Intercontinental tras ganar 2-1 al Cruz Azul

Flamengo clasificó a la semifinal de la Copa Intercontinental tras ganar 2-1 al Cruz Azul este miércoles en el llamado Derbi de las Américas en el estadio Áhmad bin Ali de Al Rayan, en Catar.

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta ejerció nuevamente el papel de estrella flamenguista al marcar los dos tantos de los rojinegros en el duelo que enfrentó al campeón de la Copa Libertadores de la Conmebol y al monarca de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El primero, en el minuto 14, aprovechando un grave error defensivo de Cruz Azul, y el segundo, en el 71, finalizando una contra.

El uruguayo acabó con el empate que Jorge Sánchez había puesto en el 44, en un bonito disparo desde la frontal del área del club más popular de Brasil, que busca su segundo título en la Intercontinental tras el ganado en 1981.

Tras la victoria, el Fla del entrenador Filipe Luís se medirá el sábado en semifinales al Pyramids egipcio. El vencedor luchará en la final ante el PSG el 17 de diciembre.

