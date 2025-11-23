Flamengo acaricia el título del Brasileirão tras golear y un nuevo tropiezo de Palmeiras

Flamengo acaricia el título del Brasileirão tras vencer este sábado por 3-0 a Bragantino y aumentar a cuatro puntos la distancia con su perseguidor, Palmeiras, que empató 0-0 en casa con Fluminense, a falta de tres partidos para el final.

A una semana de medirse en Lima en la final de la Copa Libertadores de América, el Fla podría llegar al duelo continental con el título de campeón brasileño en el bolsillo.

Para ello, necesita ganar el martes a domicilio al Atlético Mineiro (11°), que este sábado perdió la final de la Copa Sudamericana con Lanús de Argentina, y esperar una derrota del Verdão en su visita al Gremio (12°) de Porto Alegre.

Rozando la estrella

En el Maracaná de Rio de Janeiro, Flamengo venció fácilmente 3-0 al Bragantino (8°) con tantos en la segunda mitad del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, Jorginho (de penalti) y Bruno Henrique.

"Estoy muy feliz por la victoria. Merecíamos ir al descanso ganando, jugamos muy bien, todos bien posicionados, todos ayudándonos y por detalles no hicimos gol, pero en el segundo tiempo fuimos letales y convertimos en gol nuestras oportunidades", dijo Bruno Henrique.

De Arrascaeta, por su parte, llegó a 18 tantos en el torneo, uno menos que el delantero del Cruzeiro Kaio Jorge, máximo goleador del torneo.

"Llegamos a la recta final muy bien, pero antes de la final de la Libertadores, tenemos un partido muy difícil fuera de casa y tenemos que prepararnos muy bien", destacó el creativo de la Celeste.

Palmeiras en crisis

El buen momento de los rojinegros que dirige Filipe Luís contrasta con la crisis que vive Palmeiras, que encadenó su cuarta jornada sin ganar, con 2 puntos de 12 posibles.

En el último partido del año ante su afición en Sao Paulo (jugará los tres ligueros que le restan como visitante), los hombres del entrenador portugués Abel Ferreira sumaron su tercer encuentro seguido sin marcar.

Los paulistas, cuya mala racha les hizo perder el liderato hace algunas jornadas, se estrellaron ante un Fluminense (6°) que dispuso de las mejores oportunidades.

"Es evidente que hay una caída en nuestra productividad. Tenemos que trabajar, es la única forma de salir de esto", reconoció el capitán paraguayo Gustavo Gómez.

"Tenemos que recuperarnos bien, el martes hay un partido, lucharemos hasta el fin en el Brasileirão y luego hay un partido histórico para el Palmeiras, la final de la Libertadores", agregó.

Mientras el Verdão se complicó en la lucha por su decimotercera estrella, el Flu, que el miércoles ya había vencido al Flamengo 2-1, prácticamente selló su presencia en la próxima Libertadores.

"Es de estos partidos que no sabes si irte contento o con bronca, porque es muy difícil jugarle así a uno de los grandes del Brasileirão. Hicimos un buen partido, con la sensación de que podríamos haber convertido algún gol", explicó el entrenador argentino Luis Zubeldía.

Botafogo, clasificado a Libertadores

También este sábado, Botafogo se impuso en casa por 3-2 a Gremio y se aseguró su billete para la Libertadores de 2026 con tantos de Cuiabano, Artur y Marçal. André Henrique y Carlos Vinícius descontaron para los visitantes.

El Fogão, campeón defensor, es quinto con 58 puntos, a 2 del Mirassol, cuarto y con la última plaza de clasificación directa a la fase de grupos del torneo continental del próximo año.

"Es la primera vez en la historia que conseguimos clasificarnos a la Libertadores tres veces seguidas. Tenemos que ser ambiciosos. Estamos contentos, pero ahora pensamos en la clasificación directa", dijo el técnico del club carioca, Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

Por su parte, Gremio acaricia la permanencia y encara sin presión los tres últimos encuentros de la temporada.

La 35ª jornada de la liga más poderosa de Sudamérica se completará entre el domingo y el lunes.

Cruzeiro (3°) y Corinthians (9°) protagonizan el choque más destacado del domingo, mientras que Internacional (15°) y el Santos (16°) de Neymar se batirán el lunes, con el descenso amenazando a ambos equipos.

prb/raa/