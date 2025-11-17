Flamengo busca abrir brecha en el Brasileirão en el derbi ante Fluminense

El Flamengo, que asumió el liderato en solitario del Brasileirão 2025 el fin de semana, enfrentará el miércoles al Fluminense en el derbi de Rio de Janeiro, mientras el Palmeiras, su escolta, jugará un partido adelantado contra el Vitória.

El clásico Fla-Flu atrae la atención en la 34ª jornada, a la que el equipo rubronegro llega con 71 puntos, tres más que el Verdão, a falta de cinco partidos para el final del torneo.

El líder tiene en duda a varios de sus internacionales sudamericanos.

Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Matías Viña con Uruguay, Jorge Carrascal con Colombia y Gonzalo Plata con Ecuador juegan el martes amistosos en Estados Unidos. El club contrató un avión para llevarlos a Rio de Janeiro después de los compromisos con sus selecciones.

"Veo difícil que lleguen en plena forma, pero no tengo duda de que se pondrán a disposición para ayudar", dijo el técnico flamenguista, Filipe Luís.

La presencia de Alex Sandro y Danilo, concentrados a su vez con Brasil en Francia, está prácticamente descartada.

El sábado, el Fla goleó 5-1 al colista Sport Recife y aprovechó la derrota del Palmeiras ante el Santos, 1-0, para tomar la cima.

El Fluminense ocupa la séptima y última plaza de acceso a la próxima Copa Libertadores. Regresa tras lesión uno de sus puntales: el mediapunta Paulo Henrique Ganso.

Tras su derrota ante el Santos de Neymar, el Palmeiras intentará reaccionar el miércoles ante el Vitória (17º).

Se trata de un partido adelantado por la 37ª fecha, con lo que se abre espacio en la agenda del cuadro paulista de cara a la final de la Copa Libertadores contra el Flamengo, el 29 de noviembre en Lima.

Su compromiso por la 34ª jornada contra el Atlético Mineiro fue pospuesto para que el equipo entrenado por el argentino Jorge Sampaoli prepare la final de la Copa Sudamericana contra el Lanús argentino, que se jugará el sábado en Asunción.

El Cruzeiro, tercero, visita el miércoles al Juventude (18º).

Derbi en crisis y Neymar bajo presión

Corinthians (13º) y Sao Paulo (9º) juegan el jueves otro derbi, con ambos equipos en crisis, apurando sus opciones de clasificar a la Libertadores del año próximo.

En la lucha por la permanencia, el Santos (16º) recibe el miércoles a la revelación de la temporada, el Mirassol, cuarto, a punto de garantizar su presencia en la Libertadores 2026.

Neymar debería jugar su tercer partido seguido como titular.

"Ya sabe que le exigiremos más (...). Se está preparando para esto", dijo el técnico del Peixe, el argentino Juan Pablo Vojvoda.

-- Partidos de la 34ª jornada:

- Martes:

Botafogo-Sport Recife

- Miércoles:

Fluminense-Flamengo

Santos-Mirassol

Gremio-Vasco da gama

- Jueves:

Juventude-Cruzeiro

Bahia-Fortaleza

Corinthians-Sao Paulo

Ceará-Internacional

- Aplazados:

Bragantino-Vitória

Atlético Mineiro-Palmeiras

-- Partido por la 37ª jornada:

- Miércoles:

Palmeiras-Vitória

- Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 71 33 21 8 4 69 21 48

2. Palmeiras 68 33 21 5 7 58 29 29

3. Cruzeiro 64 33 18 10 5 46 22 24

4. Mirassol 59 33 16 11 6 54 33 21

5. Bahia 53 33 15 8 10 44 40 4

6. Botafogo 52 33 14 10 9 44 28 16

7. Fluminense 51 33 15 6 12 38 37 1

8. RB Bragantino 45 34 13 6 15 40 50 -10

9. Sao Paulo 45 33 12 9 12 37 36 1

10. Atlético Mineiro 44 34 11 11 12 37 39 -2

11. Vasco da Gama 42 33 12 6 15 50 49 1

12. Ceará 42 33 11 9 13 31 30 1

13. Corinthians 42 33 11 9 13 35 38 -3

14. Gremio 40 33 10 10 13 35 43 -8

15. Internacional 37 33 9 10 14 37 46 -9

16. Santos 36 33 9 9 15 34 48 -14

17. Vitória 35 33 8 11 14 29 47 -18

18. Juventude 32 33 9 5 19 29 59 -30

19. Fortaleza 31 33 7 10 16 34 51 -17

20. Sport Recife 17 33 2 11 20 25 60 -35

prb/erc/ma