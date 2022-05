Flamengo busca el pase a octavos de Libertadores contra una Católica obligada a ganar

El Flamengo quiere garantizarse la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores el martes cuando reciba en Rio de Janeiro a una Universidad Católica de Chile obligada a ganar para seguir dependiendo de si misma para pasar de fase, en la quinta jornada del grupo H.

Actual subcampeón del torneo, al Flamengo le basta apenas un punto en las dos jornadas que restan de la fase de grupos para sellar el pase a octavos, aunque con una victoria contra la Católica se aseguraría la primera posición.

Los chilenos, en cambio, deben llegar vivos a la última jornada, en la que reciben en casa al Talleres de Córdoba argentino. Para ello, necesitan hacer al menos el mismo resultado que los argentinos, que visitan al Sporting Cristal peruano.

- Mal momento flamenguista -

Pese a su buena campaña continental, con tres victorias y un empate, el Flamengo llega en crisis al encuentro y con el técnico portugués Paulo Sousa cada vez más cuestionado.

El sábado, el conjunto rojinegro empató a dos en su visita al Ceará, y encadenó su cuarta jornada seguida sin ganar en el Brasileirao, con apenas una victoria en seis jornadas, en el peor arranque liguero flamenguista desde 2015.

El Flamengo es el primer equipo fuera de la zona de descenso aunque empatado a 6 puntos con el Juventude, ubicado en la zona roja.

Señalado por la afición como uno de los culpables por la mala racha del equipo, el joven arquero Hugo Souza ganó el respaldo público del técnico y continuará bajo palos, debido a las lesiones del titular, Santos, y de su suplente, el veterano Diego Alves.

También son baja por lesión los defensas Filipe Luis, Gustavo Henrique y Fabricio Bruno, y el delantero Matheus França.

El popular conjunto carioca confía en su cuarteto atacante, formado por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique y Gabigol para lograr una victoria balsámica contra los Cruzados que sirva para que el equipo enderece el rumbo.

"Lamentablemente, los momentos no han sido benéficos, pero continuaremos centrados en lo que creemos, y seguro que esto cambiará", dijo el entrenador Paulo Sousa tras el empate en Ceará.

- Holan, revulsivo -

Por su parte, la Universidad Católica confía en el revulsivo que ha sido la llegada de Ariel Holan al banquillo para ganar en el Maracaná.

Holan, quien sustituye al dimitido Cristian Palucci, debutó el sábado con una victoria por 3-0 contra el Unión La Calera en el campeonato chileno, con dos goles de Fernando Zampedri y otro de Felipe Gutiérrez.

La victoria, la primera de los Cruzados tras cinco encuentros, permitió a la Católica situarse décimo en la tabla, con 16 puntos en 13 jornadas, a 11 del líder Colo Colo.

El entrenador argentino avanzó que no quiere forzar a algunos veteranos del equipo que arrastran molestias, con lo que no viajaron con la expedición Fabián Orellana ni Clemente Montes.

"Quiero ver cómo se recuperan nuestros futbolistas de mayor trayectoria y no los voy a arriesgar ante Flamengo si no están bien (…). "Contra Flamengo no sólo hay que estar muy sólidos en lo estratégico, sino también en la dinámica", dijo el técnico tras el partido contra La Calera.

El encuentro se disputará este martes a partir de las 21H30 locales (00H30 GMT del miércoles) en el Maracaná de Rio de Janeiro y estará dirigido por el colombiano Jhon Opsina, asistido en las bandas por sus compatriotas Dionisio Ruiz y Richard Ortiz.

Posibles alineaciones:

Flamengo: Hugo – Matheusinho, Pablo, David Luiz, Ayrton – Arao, Joao Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta – Bruno Henrique y Gabigol. DT: Paulo Sousa

Universidad Católica: Pérez - Astudillo, Asta-Buruaga, Paz, Parot - Fuenzalida, Saavedra, Gutiérrez - Tapia, Zampedri y Cuevas. DT: Ariel Holan.

