Flamengo cede puntos ante Gremio y Palmeiras malogra la ocasión de achicar distancias

El líder Flamengo tropezó este domingo en casa al empatar 1-1 con Gremio de Porto Alegre, pero Palmeiras no logró aprovecharlo y también igualó 1-1 en su visita a Corinthians, en los dos duelos más destacados de la vigésima segunda fecha del Brasileirao.

A continuación, las tres escenas que marcaron la jornada de la liga brasileña:

Volpi frena el Flamengo

El Flamengo se dejó dos puntos en casa al no poder pasar del empate 1-1 contra el Gremio. El cerrojo de los gaúchos no se abrió hasta el minuto 52, cuando el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, con un colocado disparo desde fuera del área, adelantó a los locales.

El Flamengo chocó con un inspirado Tiago Volpi, que evitó con grandes intervenciones una victoria más amplia de los cariocas. Además, el arquero gremista completó su gran actuación marcando el gol del empate, en el minuto 85, con un penalti transformado con 'paradinha' engañando al argentino Agustín Rossi.

Fue el tercer portero en la historia del Gremio en marcar un gol, tras el argentino Sebastián Saja en 2007 y Nelson, en 1954, y el 16º gol en la carrera de Volpi.

"Un partido difícil. Poquísimos equipos sacan puntos aquí del Flamengo. Estoy feliz, agradecido a Dios por esta tarde, por las paradas, por el empate y por el gol", dijo el héroe de la tarde.

Con el empate, el Flamengo se mantiene líder con cuatro puntos más que el Palmeiras y tres más que el Cruzeiro, que tiene un partido más, mientras que el Gremio sigue en la parte baja de la tabla.

No lo aprovecha

El Palmeiras podía depender de sí mismo para ponerse líder si ganaba al Corinthians, pero no pudo pasar del empate 1-1 en su visita a su eterno rival, en uno de los derbis de más rivalidad del país.

Vitor Roque, de penalti, adelantó al Verdao en el minuto 14, pero el uruguayo Joaquín Píquerez, en propia portería, puso el 1-1 para el Timao en el 26.

El Palmeiras fue mejor en la segunda mitad, pero no encontró la fórmula para superar la defensa corinthiana y se mantiene a cuatro puntos del liderato, aunque con un partido menos.

"No siempre el resultado traduce lo que es la eficacia y la producción, como fue hoy. El sentimiento es de derrota, perdimos dos puntos. Tuvimos oportunidades de sobra para salir de aquí con otro resultado", lamentó el técnico portugués del Palmeiras Abel Ferreira tras el partido.

Vojvoda, debut y empate

El argentino Juan Pablo Vojvoda debutó como técnico del Santos con un empate sin goles en casa contra el Fluminense, resultado que mantiene a los santistas fuera del descenso y a los tricolores en la parte alta.

Con Neymar regresando al equipo tras sanción y disputando los 90 minutos, el Santos tuvo un gol anulado por el VAR en el descuento, por milímetros.

"Sé del momento y de la realidad difícil, pero sé de la capacidad del club, de la ciudad. Es un equipo muy grande que necesita volver al escenario que está acostumbrado.

“Poco a poco devolveremos este orgullo. Tendré mucho trabajo, pero me gusta este trabajo”, dijo Vojvoda tras el duelo.

El encuentro dejó dos reencuentros: uno de ellos entre Neymar y el capitán del Fluminense, el veterano central Thiago Silva, tras sus largas carreras en Europa. “Antes de la rivalidad, existe una amistad fuerte, de hermano. Y no es por esto que queremos dejar de ganar del otro”, dijo Thiago Silva en declaraciones tras el partido acompañado de su excompañero en la selección.

El otro reencuentro fue entre Neymar y Paulo Henrique Ganso, las dos grandes figuras del Santos que ganó la Libertadores en 2011 y tres Campeonatos Paulistas consecutivos.

Fue la primera vez que ambos jugadores se enfrentaban en el estadio en el que se dieron a conocer, aunque tuvieron una fuerte discusión tras reclamar Neymar una falta recibida, quejas que no gustaron a Ganso. Tras la visible discusión en el césped, ambos jugadores se fundieron en un abrazo tras el pitido final.

