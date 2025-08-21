Flamengo certifica su pase a cuartos de la Libertadores al vencer 2-0 al Inter
El uruguayo Giorgian de Arrascaeta guio este miércoles la clasificación del Flamengo a los...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El uruguayo Giorgian de Arrascaeta guio este miércoles la clasificación del Flamengo a los cuartos de final de la Copa Libertadores, al abrir camino a un triunfo 2-0 en el partido de vuelta de octavos ante Internacional de Porto Alegre.
El 10 del Mengão anotó en el minuto 27 para la visita en el estadio Beira-Rio y Pedro aumentó la cuenta en el 88.
El resultado certificó el pase del equipo entrenado por Filipe Luís tras la victoria 1-0 del choque de ida, la semana pasada, en el Maracaná.
Campeón de la Libertadores en 1981, 2019 y 2022, el Flamengo enfrentará en la próxima fase a Estudiantes de La Plata, que más temprano eliminó al paraguayo Cerro Porteño con un empate 0-0 como local tras vencer 1-0 como visitante.
Otras noticias de Copa Libertadores
Más leídas
- 1
Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
- 2
Mendoza: se paralizó el traslado de un gigantesco reactor de YPF de 456 toneladas
- 3
De ser el hombre más poderoso de Bolivia a estar prófugo en el monte, Evo Morales prepara su resistencia: “Voy a seguir luchando”
- 4
Las reacciones del arco político tras el blindaje del veto al aumento jubilatorio: de “miserables” a “populismo de manual”