Flamengo certifica su pase a cuartos de la Libertadores al vencer 2-0 al Inter

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta guio este miércoles la clasificación del Flamengo a los cuartos de final de la Copa Libertadores, al abrir camino a un triunfo 2-0 en el partido de vuelta de octavos ante Internacional de Porto Alegre.

El 10 del Mengão anotó en el minuto 27 para la visita en el estadio Beira-Rio y Pedro aumentó la cuenta en el 88.

El resultado certificó el pase del equipo entrenado por Filipe Luís tras la victoria 1-0 del choque de ida, la semana pasada, en el Maracaná.

Campeón de la Libertadores en 1981, 2019 y 2022, el Flamengo enfrentará en la próxima fase a Estudiantes de La Plata, que más temprano eliminó al paraguayo Cerro Porteño con un empate 0-0 como local tras vencer 1-0 como visitante.