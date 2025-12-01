Flamengo, con todo servido para firmar el doblete Brasileirão y Libertadores

Cuatro días después de ganar la Copa Libertadores, Flamengo puede hacer el doblete y proclamarse campeón del Brasileirão por octava vez en su historia si gana este miércoles en el Maracaná al Ceará, en la penúltima jornada del campeonato.

Al Fla le bastaría también un empate o una derrota de su perseguidor Palmeiras en casa del Atlético Mineiro, en un partido que se disputará a la misma hora (00:30 GMT del jueves), para ganar su primera liga en cinco años.

A falta de dos partidos, el club más popular de Brasil, que dirige Filipe Luís, cuenta con una ventaja de cinco puntos sobre el Verdão, su víctima en la final continental del sábado en Lima (1-0).

Todavía con la resaca por el récord brasileño de cuatro Libertadores ganadas y la multitudinaria celebración en las calles de Río de Janeiro el domingo, los rubro-negros se preparan para igualar la gesta de 2019, cuando con Filipe Luís en el campo consiguieron el doblete por primera vez.

"Fue muy difícil llegar hasta aquí, hubo muchos sacrificios individuales y colectivos. Lo logramos", destacó el técnico tras derrotar a los paulistas.

El Mengão tiene su octavo trofeo de liga a una caricia, pues recibirá a un equipo que lucha por evitar el descenso.

Duelo de subcampeones

Tras un buen inicio de Brasileirão, Ceará (14°) llega al final del torneo con la menor distancia respecto a la zona de descenso en todo el año (dos puntos) y está obligado a puntuar si no quiere jugarse la permanencia en la última jornada, el fin de semana.

"No ganamos, pero conseguimos al menos sumar un punto en esta recta final, que es muy importante, porque de cierta forma terminamos otra jornada fuera de esta zona de confusión", declaró el entrenador Léo Condé tras empatar 1-1 en casa el domingo contra Cruzeiro (3°).

Aunque los focos de la 37ª jornada estarán fijados en el Maracaná, Palmeiras se jugará sus restos en Belo Horizonte ante Mineiro (13°), en un duelo entre los dos perdedores de las finales de la Libertadores y la Copa Sudamericana.

Tras sumar dos de los últimos 15 puntos en juego, el Verdão perdió el liderato y prácticamente entregó el título al Flamengo, su gran rival de los últimos años.

"Lucharemos hasta el final", declaró no obstante el capitán palmeirense, el paraguayo Gustavo Gómez.

Pero las cuentas para quedarse con la estrella no son fáciles: el club de Sao Paulo necesita ganar los dos partidos restantes y esperar dos derrotas del Fla.

En el Mineiro de Jorge Sampaoli, que perdió la final de la Sudamericana contra el argentino Lanús, el único aliciente será el reencuentro de Dudu, ídolo palmeirense, con su antiguo equipo, del que salió enfrentado con la directiva la pasada temporada.

Neymar para salvarse

En la parte baja, cinco equipos (Ceará, Vitória, Santos, Internacional y Fortaleza) luchan por evitar las dos plazas de descenso que faltan por definir, con Juventude y Sport ya rebajados.

Santos confía en la buena imagen mostrada por Neymar el viernes contra Sport (3-0, con gol del astro) para lograr una victoria a domicilio frente a Juventude que acerque a la permanencia al Peixe.

"Venimos enfrentando una gran dificultad en la lucha contra el descenso. No queríamos esto, pero ahora dependemos de nosotros", dijo Neymar, quien aseguró que "con toda seguridad" jugará el miércoles, pese a sus problemas físicos.

Programa de la jornada:

- Martes:

Vasco da Gama-Mirassol

Gremio-Fluminense

- Miércoles:

Fortaleza-Corinthians

Bragantino-Vitória

Juventude-Santos

Sao Paulo-Internacional

Bahia-Sport Recife

Flamengo-Ceará

Atlético Mineiro-Palmeiras

- Jueves:

Cruzeiro-Botafogo

Clasificación:

- Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 75 36 22 9 5 74 24 50

2. Palmeiras 70 36 21 7 8 60 32 28

3. Cruzeiro 69 36 19 12 5 53 26 27

4. Mirassol 63 36 17 12 7 58 36 22

5. Botafogo 59 36 16 11 9 52 34 18

6. Fluminense 58 36 17 7 12 46 38 8

7. Bahia 57 36 16 9 11 48 44 4

8. Sao Paulo 48 36 13 9 14 40 46 -6

9. Corinthians 46 36 12 10 14 40 44 -4

10. Gremio 46 36 12 10 14 42 48 -6

11. Vasco 45 36 13 6 17 55 53 2

12. Red Bull Bragantino 45 36 13 6 17 40 54 -14

13. Atlético Mineiro 45 36 11 12 13 38 41 -3

14. Ceará 43 36 11 10 15 33 36 -3

15. Vitória 42 36 10 12 14 34 48 -14

16. Santos 41 36 10 11 15 39 50 -11

17. Internacional 41 36 10 11 15 41 53 -12

18. Fortaleza 40 36 10 10 16 39 53 -14

19. Juventude 34 36 9 7 20 34 65 -31

20. Sport 17 36 2 11 23 28 69 -41

