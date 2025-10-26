Flamengo deja escapar el liderato del Brasileirão al perder con Fortaleza

Flamengo dejó escapar la oportunidad de recuperar el liderato del Brasileirao 2025 al perder este sábado 1-0 con Fortaleza en la trigésima jornada, y volvió a darle opciones al puntero Palmeiras para que se distancie de sus perseguidores si gana el domingo al Cruzeiro.

Tras vencer en la fecha pasada 3-2 al Verdao e igualarlo en la cima del torneo, el Fla hubiera dormido líder en solitario si puntuaba este sábado, pero sucumbió ante el equipo del nordeste brasileño con un gol de Breno Lopes en la primera mitad.

Pensando en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, en la que defenderá en Buenos Aires el triunfo 1-0 logrado en la ida contra Racing de Avellaneda, el Flamengo jugó una mala primera parte. Pese a mejorar en la segunda etapa, le faltó acierto de cara a gol.

"El aspecto mental pesa mucho. Pesa haber jugado contra Palmeiras y Racing, dos partidos cansinos en la parte mental y en la física. Vinimos a buscar la victoria, pero no pudimos. Ahora tenemos que descansar para el miércoles", declaró el portero del Fla, el argentino Agustín Rossi.

Por su parte, el Fortaleza de Martín Palermo sigue soñando con la salvación. Antepenúltimo en la tabla, el Laion queda a cuatro puntos del Santos, primer equipo fuera de la zona de descenso.

"Tengo que resaltar el esfuerzo, el desgaste físico de los jugadores. Para mí es un orgullo. Esperamos que sea un empuje anímico, queremos seguir creciendo", declaró Palermo.

Victoria y provocación

"Pai ama, pai cuida" (Padre ama, padre cuida).

Así se burló el Fluminense en sus redes sociales del Inter de Porto Alegre, al que venció 1-0 en el Maracaná este sábado, recordando las cuatro clasificaciones seguidas en sus enfrentamientos en eliminatorias contra el Colorado (Libertadores de 2012 y 2025, Primera Liga en 2016 y Copa de Brasil de 2025), además de sumar cuatro partidos sin perder contra el elenco de Rio Grande do Sul.

"Me parece que el rendimiento general del equipo es bueno, espero que podamos seguir creciendo", declaró el entrenador argentino del Fluminense, Luis Zubeldía.

Con la victoria, el Flu queda a dos puntos de la zona de clasificación a la Libertadores, mientras que el Inter sigue sin dejar atrás el peligro del descenso, que tiene a apenas cuatro puntos.

Triste regreso

El legendario portero Rogério Ceni, ahora entrenador del Bahia, regresó con una derrota a la que fue su casa como jugador durante 22 años, al perder por 2-0 contra el Sao Paulo, con tantos en la primera mitad del paraguayo Damián Bobadilla y Luciano.

El Sao Paulo de Hernán Crespo, que había perdido 7 de los últimos 8 partidos, sigue en la lucha para entrar en la próxima Libertadores, mientras que el Bahia pierde la oportunidad de acercarse al Mirassol, cuarto y con la última plaza de acceso directo a la máxima competición continental de 2026.

“Sentimiento de gratitud y alivio, necesitábamos mucho la victoria, pero sobre todo haber hecho nuestro fútbol, habernos dedicado”, dijo el portero saopaulino, Rafael.

Mirassol no afloja

También este sábado, Corinthians y Atlético Mineiro respiraron al vencer ambos 1-0 a Vitória y Ceará, respectivamente, mientras que el sorprendente Mirassol volvió a ganar, 2-1 de visita al colista Sport en Recife, y tiene más cerca su pase a la Libertadores.

La trigésima jornada se completará este domingo, destacando el partido entre el Palmeiras, que si puntúa será líder en solitario, contra el Cruzeiro, tercero y a cinco puntos de la cima.

