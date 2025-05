Flamengo derrota 2-0 a la Liga de Quito y pone pie y medio en octavos

El Flamengo puso pie y medio en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 al ganar este jueves en el Maracaná a la Liga de Quito por 2-0, con un gol de Léo Ortíz en la primera parte y otro de Luiz Araújo en la segunda.

Con la victoria, el Flamengo, uno de los grandes favoritos al título y que llegaba al partido amenazado de una bochornosa eliminación en caso de derrota y necesitando una carambola en la última jornada si empataba, pasó a ocupar la segunda plaza del Grupo C con 8 puntos.

Liga es tercera, también con 8 puntos, pero los flamenguistas tienen un gol más a favor en el saldo de tantos, primer criterio de desempate.

- Flamengo muy superior -

Consciente de la importancia del partido, el 'Mengao' salió por todo desde el primer minuto y se mostró muy superior a una tímida Liga.

Empujado por un Maracaná lleno a rebosar, con 65.831 espectadores, al equipo carioca no le costó hacerse desde el inicio con el control del partido, ante un rival ultradefensivo que buscó sin éxito un punto con el que depender de sí mismo en la última jornada.

Entrando por las dos bandas constantemente, al Flamengo le faltó la lucidez en el centro del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, bien marcado y que tuvo una actuación gris, algo que acusó su equipo, con dificultades para crear peligro real ante la portería de Gonzalo Valle.

A los rojinegros se les puso el partido de cara en el minuto 10, cuando el defensa Léo Ortíz saltó más que nadie en un córner servido por Luiz Araújo y, de cabeza, puso el 1-0.

El gol no alteró el guión del partido, con Liga sin salir de su mitad de campo y un Flamengo dominando a placer pero sin llegar con peligro.

En el inicio de la segunda mitad, una gran jugada por la izquierda de Alex Sandro la acabó rematando al fondo de la red Luiz Araújo para lograr el gol de la tranquilidad para los flamenguistas.

Con el 2-0, el ritmo del partido bajó, principalmente por el mayor cansancio de un Flamengo que presionó mucho desde el inicio.

Tímidamente, los ecuatorianos estiraron sus líneas y pasaron a tener un poco más el balón, aunque se mostraron inoperantes en ataque para llegar a inquietar la portería de Agustín Rossi.

- Dependiendo de sí -

Con la victoria, el Flamengo necesita apenas vencer en la última jornada en casa al colista y ya eliminado Deportivo Táchira para sellar su pase a octavos, mientras que Liga deberá ganar al argentino Central Córdoba y hacerlo por dos goles más que el Flamengo, o esperar un tropiezo flamenguista.

"No queríamos esta situación, estar jugando dos partidos para dos victorias, aunque sea en casa, no queríamos entrar presionados. Sabíamos que la Libertadores son siempre partidos complicados y si no entras concentrado en algún momento lo acabas pagando y es difícil de revertir", afirmó Léo Ortíz tras el encuentro.

El defensa flamenguista aseguró que contra el Deportivo Táchira "jugaremos una final y cuando el Flamengo juega una final, es otro nivel, entramos muy concentrados y compitiendo mucho".

Alineaciones:

Flamengo: Agustin Rossi - Wesley, Léo Ortiz, Leonardo Pereira, Alex Sandro - Luiz Araujo (Matheus Goncalves 90+1), Gerson (cap), Giorgian De Arrascaeta (Wallace Yan 84), Nicolás De La Cruz (Evertton Araujo 84), Michael (Everton 56) - Bruno Henrique (Pedro 57). DT: Filipe Luis.

LDU de Quito: Gonzalo Valle - Daniel de la Cruz (Jose Alfredo Quinteros 66), Ricardo Adé (cap), Kevin Minda (Gabriel Villamil 74), Gian Franco Allala, Leonel Quiñónez, Alexander Alvarado (Lautaro Pastran 85) - Fernando Cornejo, Carlos Gruezo - Lisandro Alzugaray (Melvin Diaz 66), Alex Arce (Michael Estrada 85). DT: Pablo Sanchez.

