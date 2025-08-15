Flamengo e Inter se miden en el Brasileirão con un ojo en la Libertadores

El líder Flamengo visita este domingo al Internacional de Porto Alegre en la vigésima jornada de la liga brasileña, en medio del cruce entre ambos por los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras el Palmeiras enfrenta al campeón Botafogo.

Tras jugar el miércoles en el estadio Maracaná de Río de Janeiro en la ida de su eliminatoria copera, con victoria flamenguista de 1-0, cariocas y gaúchos vuelven a medirse, ahora en Porto Alegre, donde la próxima semana repetirán duelo en el torneo continental.

Puntero con 40 puntos, tres más que el Cruzeiro (2º) y cuatro más que el Palmeiras (3º), el Fla cuenta con la reaparición del mediocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta, baja por sanción en el compromiso de mitad de semana.

Trabaja a la vez en la vuelta de otro medio charrúa, Nicolás de la Cruz, tras sus lesiones de rodilla.

"Somos líderes y tenemos que defender el liderato. No podemos abdicar del Brasileirão", dijo el técnico Filipe Luís.

El Inter (11°) usará el encuentro como banco de pruebas para buscar revancha en la cita internacional, obligatoria para seguir vivo.

"Servirá como herramienta para el partido decisivo de la Libertadores", comentó el entrenador colorado, Roger Machado.

Rivalidad en alza

Otros equipos que compiten en la Libertadores chocan este domingo en Río: el Palmeiras y el Botafogo retoman su creciente rivalidad, cuando aún resuena el eco del triunfo del Verdão sobre el Fogão en los octavos del Mundial de Clubes (1-0).

El Botafogo, que derrotó (1-0) en casa el jueves al ecuatoriano Liga de Quito en la Libertadores, reservará futbolistas.

"Daremos oportunidades a otros jugadores el domingo, para dosificar", adelantó el entrenador albinegro, el italiano Davide Ancelotti, quien subrayó, sin embargo, que hay "mucha motivación en el Brasileirão".

No es muy distinto el panorama del Palmeiras, que goleó 4-0 en su visita al peruano Universitario y prácticamente se instaló en cuartos.

El Cruzeiro, en su persecución al Fla, visita el lunes al Mirassol (6°).

Relaciones rotas

El Bahia (4º) visita el sábado a un Corinthians (13°) que solo ganó uno de sus últimos diez partidos ligueros y que echará en falta a su dupla de atacantes, el neerlandés Memphis Depay y Yuri Alberto, lesionados.

El pulso estará marcado por el reciente fichaje de la promesa Kauê Furquim, de 16 años, por el Bahia tras pagar los US$2,6 millones de la cláusula de rescisión de su contrato con el club paulista.

El tricolor baiano forma parte del poderoso conglomerado City Group, al que pertenece el Manchester City.

El Timão anunció que denunciará la operación y rompió relaciones con el City Group, al que acusa de "robar talento".

En la zona baja, el Santos (14°) de Neymar busca una tercera victoria en fila al recibir al Vasco da Gama (17°).

Partidos de la 20ª jornada:

Sábado:

Fluminense-Fortaleza

Ceará-Bragantino

Vitória-Juventude

Sport Recife-Sao Paulo

Corinthians-Bahia

Domingo:

Santos-Vasco

Atlético Mineiro-Gremio

Internacional-Flamengo

Botafogo-Palmeiras

Lunes:

Mirassol-Cruzeiro

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 40 18 12 4 2 33 8 25

2. Cruzeiro 37 19 11 4 4 31 13 18

3. Palmeiras 36 17 11 3 3 23 15 8

4. Bahia 30 17 8 6 3 23 16 7

5. Botafogo 29 17 8 5 4 23 10 13

6. Mirassol 28 17 7 7 3 28 18 10

7. Sao Paulo 28 19 7 7 5 22 20 2

8. Red Bull Bragantino 27 19 8 3 8 22 25 -3

9. Fluminense 24 17 7 3 7 21 23 -2

10. Atlético Mineiro 24 17 6 6 5 19 18 1

11. Internacional 24 18 6 6 6 21 23 -2

12. Ceará 22 18 6 4 8 18 19 -1

13. Corinthians 22 19 5 7 7 18 23 -5

14. Santos 21 18 6 3 9 20 23 -3

15. Gremio 20 18 5 5 8 16 24 -8

16. Vitória 18 19 3 9 7 16 22 -6

17. Vasco 16 17 4 4 9 19 24 -5

18. Fortaleza 15 18 3 6 9 18 29 -11

19. Juventude 14 17 4 2 11 13 36 -23

20. Sport 9 17 1 6 10 10 25 -15