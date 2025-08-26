Flamengo endosa un histórico 8-0 al Vitória y sigue firme en el liderato del Brasileirao

El Flamengo sigue firme en el liderato del Brasileirao 2025 tras lograr este lunes una goleada histórica al Vitória de Salvador por 8-0, mientras que el Palmeiras, segundo, venció 3-0 al Sport de Recife, en los partidos que cerraron la vigesimoprimera fecha.

En el primer encuentro del día, el Verdao recuperó la segunda plaza, que le había robado el Cruzeiro, con una cómoda victoria en casa contra el colista Sport, con dos tantos del argentino 'Flaco' López y otro del paraguayo Gustavo Gómez.

"Es una semana movida para mí, esperando, si Dios quiere, y si no, será en otro momento. Trabajar y dar lo mejor", dijo López tras el encuentro.

El atacante fue reservado en la prelista de la selección argentina para la doble fecha final de las eliminatorias mundialistas sudamericanas, que se celebra el mes próximo, y esta semana sabrá si finalmente es convocado para jugar en la Albiceleste.

Palmeiras queda segundo a un punto del Flamengo, mientras que el Sport sigue último con 10 unidades, a 9 de la salvación.

Goleada histórica

El Flamengo, a segunda hora, arrolló a Vitória con un histórico 8-0, la victoria más holgada en la historia del Brasileirao desde 2003, cuando pasó a disputarse con el formato actual. Fue también la goleada más amplia del torneo desde 1984.

Ya a los 3 minutos, el Fla ganaba 2-0, con tantos de Samuel Lino y Pedro. El uruguayo Giorgian De Arrascaeta amplió antes del descanso.

En la segunda parte, un inicio avasallador, con cuatro goles antes de los primeros 15 minutos (dos más de Pedro, otro de Samuel Lino y uno de Luiz Araújo) aumentaron la goleada, que cerró Bruno Henrique de penalti.

"Hoy fue inolvidable para mí, este día estará marcado para siempre, pude hacer más de 100 goles en el Maracaná, donde venía de niño, como aficionado. Nunca imaginé realizar este sueño de jugar aquí, marcar goles para el equipo de mi corazón", declaró Pedro.

Con los tres goles marcados al Sport, Pedro llegó a los 102 tantos anotados en el 'nuevo' Maracaná -desde su modernización para el Mundial de 2024-, del que es el máximo goleador.

El Flamengo lidera con un punto sobre el Palmeiras, mientras que el Vitória es el primer equipo en puestos de descenso, con 19 puntos, los mismos que el Vasco da Gama, primero fuera de la zona roja.

Resultados de la fecha:

Sábado:

Red Bull Bragantino - Fluminense 4-2

Cruzeiro - Internacional 2-1

Grémio - Ceara 0-0

Domingo:

Vasco da Gama - Corinthians 2-3

Bahia - Santos 2-0

Juventude - Botafogo 1-3

Fortaleza - Mirassol 0-1

São Paulo - Atlético Mineiro 2-0

Lunes:

Palmeiras - Sport 3-0

Flamengo - Vitória 8-0

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 43 19 13 4 2 36 9 27

2. Palmeiras 42 19 13 3 3 27 15 12

3. Cruzeiro 41 21 12 5 4 34 15 19

4. Bahia 36 19 10 6 3 27 17 10

5.

Botafogo 32 19 9 5 5 26 12 14

6. Mirassol 32 19 8 8 3 30 19 11

7. São Paulo 32 21 8 8 5 26 22 4

8. Red Bull Bragantino 30 21 9 3 9 26 28 -2

9. Fluminense 27 19 8 3 8 25 28 -3

10. Ceara 26 20 7 5 8 19 19 0

11. Corinthians 25 21 6 7 8 22 27 -5

12. Atlético Mineiro 24 19 6 6 7 20 23 -3

13. Internacional 24 20 6 6 8 23 28 -5

14. Grémio 24 20 6 6 8 19 25 -6

15. Santos 21 20 6 3 11 20 31 -11

16. Vasco 19 20 5 4 11 27 29 -2

17. Vitória 19 20 3 10 7 18 24 -6

18. Juventude 18 20 5 3 12 18 41 -23

19. Fortaleza 15 20 3 6 11 19 32 -13

20. Sport 10 19 1 7 11 12 30 -18