Flamengo enfrenta a Atlético Mineiro con chance de ganar el Brasileirão

El Flamengo tiene este martes la oportunidad de ganar el Brasileirão 2025 antes de jugar el sábado contra el Palmeiras la final de la Copa Libertadores: será campeón si vence a domicilio al Atlético Mineiro y el Verdão cae ante el Gremio en Porto Alegre.

Con cuatro puntos de ventaja sobre el Palmeiras a falta de tres partidos, el Flamengo enfrenta a un adversario golpeado anímicamente después de su derrota del sábado pasado contra el Lanús argentino, en los penaltis, en la final de la Copa Sudamericana, en Asunción.

El técnico rubro-negro, Filipe Luís, evitó dar pistas sobre la alineación, con la opción de reservar piezas en este choque por la 36ª jornada en el césped sintético de la MRV Arena.

"No pienso en lo que está en juego. Pienso simplemente en lo que se presentará en el partido y en nuestro objetivo, que es vencer a un adversario muy difícil en un campo difícil", expresó.

"El rival está herido", pero "conozco muy bien a su entrenador, (Jorge) Sampaoli es mi amigo, y sé lo increíble que es tácticamente y el dolor de cabeza que será", agregó Filipe Luís en rueda de prensa.

El Atlético Mineiro (11º) perdió desde los doce pasos su tercera final en las últimas dos temporadas: la Copa de Brasil y la Copa Libertadores en 2024 y, ahora, la Copa Sudamericana el pasado sábado en Asunción.

"Tengo un contrato de dos años aquí y quiero hacer un proyecto a largo plazo en este club", manifestó Sampaoli, al resaltar su intención de seguir adelante tras el tropiezo frente a Lanús de Argentina.

Flamengo abrió la brecha como líder el sábado al imponerse 3-0 sobre el Bragantino, mientras que Palmeiras empató 0-0 con el Fluminense.

- Ya está entregado -

El Palmeiras parece haber tirado la toalla en la lucha por el título del Brasileirão al encadenar cuatro partidos corridos sin ganar, en una racha en la que solo pudo sumar dos puntos de doce posibles.

Aunque su capitán, el central paraguayo Gustavo Gómez, prometió "luchar hasta el final", el entrenador del Verdão, el portugués Abel Ferreira, dio el campeonato local por perdido: "Ya está entregado".

Ferreira pidió "canalizar energías" para la final de la Libertadores del próximo sábado ante el Flamengo en el Estadio Monumental de Lima.

Así, el Palmeiras podría dar descanso a titulares con vistas al duelo sabatino, en el que buscará su tercer trofeo continental bajo el mando del técnico luso, tras los ganados en 2020 y 2021.

Enfrente estará un Gremio muy irregular esta temporada (12º), que necesita la victoria para sellar su permanencia en la Serie A y evitar sustos.

Tras sus partidos del martes, el Fla regresará a Rio de Janeiro para viajar el miércoles a Lima y el Palmeiras se desplazará a la capital de Perú directamente desde Porto Alegre.

El resto de la jornada se disputará entre miércoles y domingo.

Con dudas sobre Neymar por molestias en la rodilla izquierda, el Santos juega en casa el viernes contra el descendido Sport Recife, con la urgencia de sumar para alejarse de la zona roja.

Partidos de la 36ª jornada:

- Martes:

Atlético Mineiro-Flamengo

Gremio-Palmeiras

- Miércoles:

Bragantino-Fortaleza

- Jueves:

Fluminense-Sao Paulo

- Viernes:

Juventude-Bahia

Vasco da Gama-Internacional

Santos-Sport Recife

- Sábado:

Vitória-Mirassol

Ceará-Cruzeiro

- Domingo:

Corinthians-Botafogo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 74 35 22 8 5 73 23 50

2. Palmeiras 70 35 21 7 7 58 29 29

3. Cruzeiro 68 35 19 11 5 52 25 27

4. Mirassol 60 34 16 12 6 55 34 21

5. Botafogo 58 35 16 10 9 50 32 18

6. Bahia 56 35 16 8 11 47 43 4

7. Fluminense 55 35 16 7 12 40 38 2

8. Sao Paulo 48 35 13 9 13 40 40 0

9. RB Bragantino 45 35 13 6 16 40 53 -13

10. Corinthians 45 35 12 9 14 38 42 -4

11. Atlético Mineiro 44 34 11 11 12 37 39 -2

12. Gremio 43 35 11 10 14 39 46 -7

13. Vasco da Gama 42 35 12 6 17 50 52 -2

14. Ceará 42 34 11 9 14 32 32 0

15. Internacional 40 34 10 10 14 39 47 -8

16. Vitória 39 35 9 12 14 32 48 -16

17. Santos 37 34 9 10 15 35 49 -14

18. Fortaleza 34 34 8 10 16 37 53 -16

19. Juventude 33 35 9 6 20 33 64 -31

20. Sport Recife 17 35 2 11 22 28 66 -38

prb/erc/ffb/cl