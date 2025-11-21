Flamengo enfrenta presión del Palmeiras y rumores del futuro de Filipe Luís

Flamengo y Palmeiras, finalistas de la Copa Libertadores 2025, tendrán este sábado partidos clave por el liderato del Brasileirão, en una jornada marcada por versiones de prensa que ponen en duda el futuro de Filipe Luís como entrenador rubro-negro.

Con cuatro compromisos por delante en la liga brasileña y ventaja de apenas dos puntos, el líder Mengão enfrentará en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro al Bragantino (8°).

El Verdão, en tanto, recibirá a Fluminense (6°) en Sao Paulo.

Filipe Luís baraja opciones en punta de cara a la final de la Libertadores, el 29 de noviembre en Lima, ante las seguras bajas de Pedro (lesionado) y el ecuatoriano Gonzalo Plata (sancionado).

Bruno Henrique se perfila como el 9, aunque el colombiano Jorge Carrascal, un mediocampista creativo, se lanza como alternativa.

Los suplentes habituales, Juninho y el joven Wallace Yan, completan el menú.

Pero la estresante lucha por el título se ha visto opacada por recientes reportes de prensa que apuntan a la salida del entrenador de 40 años, cuya cotización está en alza, al final de la temporada.

El Flamengo, sin embargo, negó este viernes esas afirmaciones, que calificó de "informaciones falsas" que "intentan crear inestabilidad".

"Flamengo y Filipe Luís siguen en negociaciones para ampliar su contrato, discusiones conducidas con profesionalismo y absoluta tranquilidad", agregó en un comunicado.

Tras perder 2-1 el miércoles contra Fluminense en el clásico de Rio, el Fla quiere reconciliarse con su afición.

El martes, en la agenda previa al viaje a Lima, el Mengão visitará al Atlético Mineiro, que el sábado peleará por el título de la Copa Sudamericana en Asunción ante el argentino Lanús.

Bragantino, filial de Red Bull en Brasil, encadena por su parte tres victorias seguidas tras la llegada de Vagner Mancini al banquillo y sueña con entrar en la próxima Libertadores.

El Palmeiras, por su lado, jugará en el Allianz Parque por última vez en 2025.

Disputará como visitante los tres partidos posteriores en la liga contra Gremio, Atlético Mineiro y Ceará.

El miércoles, en partido adelantado de la 37ª jornada, el equipo de Abel Ferreira decepcionó a su torcida al ser incapaz de pasar del empate 0-0 con el Vitória, equipo en zona de descenso.

Fluminense llega recargado de moral tras derrotar al Flamengo. Con el argentino Luis Zubeldía como técnico, el equipo carioca ha sumado 23 puntos en sus últimas 12 presentaciones.

"No me gustan estos datos, aislados, sin considerar el contexto", dijo Zubeldía. "A veces se elogia un trabajo que no merece tantos elogios y se critica otro que no merece tanta crítica".

El Santos (16°) de Neymar, que ha ganado cuatro de los últimos seis puntos en disputa, cerrará la jornada el lunes en casa del Internacional (15°) de Porto Alegre, otro cuadro amenazado por el descenso.

Partidos de la 35ª jornada:

- Sábado:

Botafogo-Gremio

Flamengo-Bragantino

Palmeiras-Fluminense

- Domingo:

Sao Paulo-Juventude

Bahia-Vasco da Gama

Sport Recife-Vitória

Cruzeiro-Corinthians

- Lunes:

Mirassol-Ceará

Internacional-Santos

- Domingo 30:

Fortaleza-Atlético Mineiro

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 71 34 21 8 5 70 23 47

2. Palmeiras 69 34 21 6 7 58 29 29

3. Cruzeiro 65 34 18 11 5 49 25 24

4. Mirassol 60 34 16 12 6 55 34 21

5. Botafogo 55 34 15 10 9 47 30 17

6. Fluminense 54 34 16 6 12 40 38 2

7. Bahia 53 34 15 8 11 46 43 3

8. RB Bragantino 45 34 13 6 15 40 50 -10

9. Corinthians 45 34 12 9 13 38 39 -1

10. Sao Paulo 45 34 12 9 13 38 39 -1

11. Atlético Mineiro 44 34 11 11 12 37 39 -2

12. Gremio 43 34 11 10 13 37 43 -6

13. Vasco da Gama 42 34 12 6 16 50 51 -1

14. Ceará 42 34 11 9 14 32 32 0

15. Internacional 40 34 10 10 14 39 47 -8

16. Santos 37 34 9 10 15 35 49 -14

17. Vitória 36 34 8 12 14 29 47 -18

18. Fortaleza 34 34 8 10 16 37 53 -16

19. Juventude 33 34 9 6 19 32 62 -30

20. Sport Recife 17 34 2 11 21 27 63 -36

prb-bds/rsr/raa/