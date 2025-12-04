LA NACION

Flamengo es campeón del Brasileirão y completa doblete tras ganar la Copa Libertadores

El Flamengo se coronó este miércoles campeón del Brasileirão al vencer 1-0 al Ceará en el Maracaná, con gol del extremo Samuel Lino, y completó así un histórico doblete después de...

Flamengo es campeón del Brasileirão y completa doblete tras ganar la Copa LibertadoresLUIS ROBAYO - AFP

El Flamengo se coronó este miércoles campeón del Brasileirão al vencer 1-0 al Ceará en el Maracaná, con gol del extremo Samuel Lino, y completó así un histórico doblete después de ganar el sábado pasado la Copa Libertadores.

Solo el Santos de Pelé en 1962 y 1963, el propio Flamengo de 2019 y el Botafogo de 2024 habían conquistado el título nacional y el continental en una misma temporada.

Lino marcó en el minuto 37 tras un excelente pase profundo del colombiano Jorge Carrascal.

Con el triunfo, el equipo entrenado por Filipe Luís llegó a 78 puntos, cinco más que el Palmeiras, con una jornada por disputar. A la misma hora, el Verdão venció 3-0 al Atlético Mineiro como visitante.

