Flamengo es campeón del Brasileirão y completa doblete tras ganar la Copa Libertadores
El Flamengo se coronó este miércoles campeón del Brasileirão al vencer 1-0 al Ceará en el Maracaná, con gol del extremo Samuel Lino, y completó así un histórico doblete después de...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El Flamengo se coronó este miércoles campeón del Brasileirão al vencer 1-0 al Ceará en el Maracaná, con gol del extremo Samuel Lino, y completó así un histórico doblete después de ganar el sábado pasado la Copa Libertadores.
Solo el Santos de Pelé en 1962 y 1963, el propio Flamengo de 2019 y el Botafogo de 2024 habían conquistado el título nacional y el continental en una misma temporada.
Lino marcó en el minuto 37 tras un excelente pase profundo del colombiano Jorge Carrascal.
Con el triunfo, el equipo entrenado por Filipe Luís llegó a 78 puntos, cinco más que el Palmeiras, con una jornada por disputar. A la misma hora, el Verdão venció 3-0 al Atlético Mineiro como visitante.
erc/ag
LA NACION
Más leídas
- 1
Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”
- 2
De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados
- 3
Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos
- 4
Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella