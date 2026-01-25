Flamengo está "cerca" de fichar a Lucas Paquetá, dice su presidente

El Flamengo de Rio de Janeiro está "cerca" de fichar al internacional brasileño Lucas Paquetá, actual jugador del West Ham de Inglaterra, en la que sería la contratación más costosa de un equipo en Sudamérica, dijo este domingo el presidente del club carioca

"Estamos cerca, hoy la diferencia es la forma de pago que vamos a hacer. Hemos llegado a un acuerdo en varios aspectos que considero los más importantes", dijo Luiz Eduardo Baptista, conocido como Bap, a periodistas en Rio

"Ahora estoy centrando toda nuestra energía en resolver este obstáculo, si puede ser en la próxima hora, genial", agregó

El retorno del mediocampista ofensivo al club más popular de Brasil, donde se formó y debutó como profesional, ha sido la gran novela del mercado de transferencias previo al inicio del campeonato brasileño la próxima semana

Según medios locales, el Fla acordó pagar 41,25 millones de euros (unos US$48 millones) por el pase de Paquetá, de 28 años, de lejos el mayor monto que un equipo sudamericano ha desembolsado por un jugador

El récord actual está en manos también del cuadro rubro-negro, con el fichaje del extremo brasileño Samuel Lino en julio por 31,6 millones de euros pagados al Atlético de Madrid, de acuerdo con cifras del balance financiero del equipo carioca

"Ahora estamos tratando de ver cómo ajustamos nuestra capacidad a lo que nos estamos comprometiendo", pues se trata "de la mayor transacción jamás realizada por un club de fútbol" en "Sudamérica", afirmó Bap

Considerado una pieza clave del West Ham, que lucha por mantenerse en la primera división inglesa, Paquetá no ha sido convocado para los tres últimos partidos de los Hammers, dos en la Premier League y uno en la FA Cup

Su ausencia se debe, según versiones de medios, a las negociaciones en curso para retornar al Fla, al que abandonó en 2019 con rumbo al AC Milan. Luego pasó al Olympique de Lyon y, en 2022, al conjunto londinense

Su repatriación tendría que ver con su deseo de estar en la órbita del seleccionador de la Canarinha, Carlo Ancelotti, con miras al Mundial de Norteamérica 2026

Campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão, el Flamengo que entrena Filipe Luís comenzará la defensa del título liguero el miércoles ante el Sao Paulo. El domingo disputará el primer título de la temporada: la Supercopa de Brasil contra Corinthians