Flamengo "fue mejor" que Palmeiras, reconoce Ferreira tras final de la Copa Libertadores

Sin excusas, el entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira, admitió este sábado que el Flamengo "fue mejor" que su equipo en la final de la Copa Libertadores 2025, ganada 1-0 por el cuadro rubro-negro con un gol de Danilo.

"Yo no voy a dar muchas justificaciones, voy simplemente a decir que nuestro adversario fue mejor, con más experiencia para lidiar con este momento de tensión que es una final", expresó Ferreira, de 46 años, en rueda de prensa en el Estadio Monumental de Lima.

El compromiso fue definido en una jugada a balón parado, en el minuto 67, con un cabezazo de Danilo en un tiro de esquina cobrado por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

"Hoy la experiencia ganó (...). A pesar de que el juego se decidió por un detalle, pienso que en general nuestro rival fue mejor", insistió el técnico, que había sido campeón de la Libertadores al mando del Verdão en 2020 y 2021. "Fue mejor y punto final".

Ferreira, de todos modos, se mostró descontento por la decisión del árbitro argentino Darío Herrera de sancionar con una tarjeta amarilla una dura entrada del mediocampista chileno Erick Pulgar sobre Bruno Fuchs.

"Tuvimos al final, sin crear mucho peligro, una clara y gran oportunidad de Vitor Roque (un tiro desviado) y hubo un lance dudoso en el inicio", expresó, refiriéndose al incidente de Pulgar.

El DT consideró que el Flamengo hizo valer la trayectoria de muchos de sus hombres clave.

"El Palmeiras tiene un equipo en crecimiento. El Flamengo tiene un equipo maduro, muy maduro, y eso se vio hoy con jugadores como Danilo, Jorginho, Bruno Henrique", analizó.

"Esto acaba por ser una experiencia para "El Flaco" (José Manuel) López, para Allan, para Vitor Roque", continuó al referirse a figuras en ascenso en su plantilla.

Ferreira felicitó a su colega Filipe Luís por el triunfo: "que disfrute, porque son momentos que quedan grabados en la memoria".

El luso reconoció que Palmeiras pasa por un momento "difícil" en los últimos partidos, mientras que el Flamengo también se encuentra a un paso de conquistar la liga brasileña.

Resaltó, de todos modos, que hubo muchos cambios con la salida de piezas como Estêvão o Richard Ríos y que aún así los paulistas han luchado "hasta el final".

Con cinco años al frente del Palmeiras, con el que colecciona una decena de títulos, la renovación de Ferreira está en la mesa.

"No es el momento adecuado (para hablar de la extensión de contrato), es momento de aceptar la derrota", zanjó.

