Flamengo gana 2-1 al Mirassol y mantiene el liderato, y Botafogo humilla 0-5 a su extécnico Renato Paiva

El Flamengo se distanció como líder del Brasileirao al vencer este sábado por 2-1 al Mirassol, en una 19ª jornada en la que el Botafogo le endosó (5-0) una manita al Fortaleza, ahora dirigido por su extécnico Renato Paiva, al que destituyó durante el Mundial de Clubes.

En el primer partido de su historia en el Maracaná, el Mirassol vendió cara su derrota y mostró que su excepcional temporada no es fruto de la suerte.

Dos goles de Léo Pereira y del ecuatoriano Gonzalo Plata le dieron los tres puntos a un Flamengo que dejó atrás la eliminación de la Copa de Brasil esta semana, ante un Mirassol que recortó con Gabriel en el tramo final y que estuvo a punto de lograr el empate en los últimos minutos.

Con la victoria, los rojinegros se distancian a tres puntos del Cruzeiro, que este domingo recibe al Santos, y a siete del Palmeiras, que tiene dos partidos menos, y ponen fin a la racha de nueve partidos sin perder del equipo del estado de Sao Paulo.

“Siempre es importante sumar tres puntos, y más jugando en casa, no podemos dejar escapar puntos ahora. Creo que si la afición sigue igual que en el partido de hoy, conquistaremos muchos puntos aquí en Maracaná”, resaltó Gonzalo Plata tras el partido.

Sin piedad del ex

El Botafogo no tuvo piedad de su exentrenador Renato Paiva, destituido horas después de ser eliminado del Mundial de Clubes, y goleó a domicilio al Fortaleza por 5-0, en un partido marcado por la expulsión en el minuto 5 del defensa local Gustavo Mancha.

Dos goles del defensa Marçal, otros dos de Arthur Cabral y otro de Matheus Martins le dieron la victoria al ‘Fogao’, que es quinto, mientras que el Fortaleza sigue en zona de descenso.

Alarmas encendidas

El Bragantino, que llegó a liderar el campeonato, encajó su séptima derrota seguida, al perder 3-1 en casa contra el Internacional, donde destacó el joven Ricardo Mathias, con dos goles.

“Tenemos que tener coraje para seguir trabajando, identificar los errores que están sucediendo y encontrar soluciones”, dijo el entrenador local Fernando Seabra, quien podría tener las horas contadas en el banquillo del equipo de la Red Bull en Brasil.

Empate eléctrico

En Salvador, Bahia y Fluminense empataron a 3 en un duelo eléctrico con varias alternativas en el marcador y con sabor amargo para el tricolor carioca, que vio como los baianos empataban en los últimos segundos.

El resultado mantiene al Bahia cuarto y al Fluminense noveno, aunque ambos equipos tienen dos partidos pendientes.

La 19ª jornada se completará entre el domingo y el lunes, resaltando la visita del Santos de Neymar al Cruzeiro, segundo, y el partido entre el Palmeiras, tercero, en casa contra el Ceará.

Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol brasileño, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Sao Paulo 2

Vitória 0

Red Bull Bragantino 1

Internacional 3

Flamengo 2

Mirassol 1

Fortaleza 0

Botafogo 5

Bahia 3

Fluminense 3

- Domingo:

Palmeiras

Ceara

Vasco

Atlético Mineiro

Cruzeiro

Santos

Gremio

Sport

- Lunes:

Juventude

Corinthians

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 40 18 12 4 2 33 8 25

2. Cruzeiro 37 18 11 4 3 30 11 19

3. Palmeiras 33 16 10 3 3 21 14 7

4. Bahia 30 17 8 6 3 23 16 7

5. Botafogo 29 17 8 5 4 23 10 13

6. Mirassol 28 17 7 7 3 28 18 10

7. Sao Paulo 28 19 7 7 5 22 20 2

8. Red Bull Bragantino 27 19 8 3 8 22 25 -3

9. Fluminense 24 17 7 3 7 21 23 -2

10. Internacional 24 18 6 6 6 21 23 -2

11. Atlético Mineiro 23 16 6 5 5 18 17 1

12. Ceara 22 17 6 4 7 17 17 0

13. Corinthians 22 18 5 7 6 17 21 -4

14. Gremio 20 17 5 5 7 16 23 -7

15. Santos 18 17 5 3 9 18 22 -4

16. Vitória 18 19 3 9 7 16 22 -6

17. Vasco 15 16 4 3 9 18 23 -5

18. Fortaleza 15 18 3 6 9 18 29 -11

19. Juventude 11 16 3 2 11 11 35 -24

20. Sport 6 16 0 6 10 9 25 -16