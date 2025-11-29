Flamengo gana cuarta Copa Libertadores de su historia tras vencer a Palmeiras con gol de Danilo

29 nov - El defensa Danilo anotó el único gol de un partido muy reñido y le dio al Flamengo la cuarta Copa Libertadores de su historia al vencer 1-0 a Palmeiras en una final totalmente brasileña disputada en el estadio Nacional de Perú.

Flamengo se convirtió en el primer club de su país en ganar cuatro veces la principal competencia de clubes del continente, superando al Palmeiras, Sao Paulo, Gremio y Santos, que quedaron con tres.

Los argentinos Independiente y Boca Juniors, con siete y seis trofeos, siguen siendo los más ganadores, mientras que River Plate y Estudiantes se ubican con cuatro junto al "Fla".

En la final disputada en la ciudad de Lima, Flamengo controló las acciones desde el inicio del partido, propuso un juego más ofensivo y llevó peligro en varias ocasiones con remates de larga distancia.

La primera oportunidad de gol clara llegó a los 14 minutos con un remate de Bruno Henrique que salió por encima del travesaño.

En el segundo tiempo, Flamengo logró abrir el marcador a los 67 minutos con un remate de cabeza de Danilo, tras un tiro de esquina enviado por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta desde el sector derecho.

Con la desventaja, Palmeiras dejó su postura conservadora para responder a los 70 minutos con un remate del argentino José Manuel López que salió desviado junto a un poste.

La última oportunidad para el conjunto dirigido por el portugués Abel Ferreira llegó a los 88 minutos con un remate de Vitor Roque cercano a la portería que se fue por encima del travesaño.

Flamengo volvió a estar cerca del gol a los 90 minutos con un tiro libre de Everton que pegó en el poste izquierdo.

El director técnico Filipe Luis se sumó a la lista de ganadores del trofeo como entrenadores y jugadores, luego de los títulos conseguidos en 2019 y 2022 en los últimos años de su carrera en el fútbol brasileño. (Reporte de Ramiro Scandolo en Buenos Aires. Editado por Carlos Calvo Pacheco)