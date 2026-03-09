Flamengo gana el Campeonato Carioca en penaltis ante Fluminense, en el debut de Leonardo Jardim

El portugués Leonardo Jardim se estrenó este domingo como entrenador del Flamengo con el Campeonato Carioca 2026: el equipo rubro-negro venció 5-4 en tanda de penaltis al Fluminense, en la final, tras un empate 0-0 en 90 minutos.

El arquero argentino Agustín Rossi tapó dos tiros en la definición desde los doce pasos, con lo que fue el héroe del Mengão en el clásico en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro.

Rossi, de 30 años, bloqueó los disparos de Guga y Otávio para imponerse sobre el eterno Fábio, de 45, en el duelo de guardametas desde los doce pasos.

Fábio había parado un cobro de Luiz Araújo.

Es el 40º título carioca del Flamengo, escoltado en la lista de campeones del torneo precisamente por el Fluminense, con 33.

Jardim, de 51 años, fue anunciado el miércoles como nuevo técnico del Fla, luego del inesperado despido de Filipe Luís.

El equipo había perdido los dos primeros títulos en juego en la temporada 2026, al ceder en la Supercopa de Brasil ante el Corinthians y ser derrotado en la Recopa Sudamericana por el Lanús argentino.

Ese mal arranque de año condenó a Filipe Luís, aunque conquistado cuatro títulos el año pasado en el banquillo, entre ellos el Brasileirão y la Copa Libertadores.

"Veníamos trabajando muy duro y era importante para nosotros ir dándole vuelta al inicio de temporada. Empezamos un nuevo ciclo y hay que hacer todo lo posible para que sea victorioso como fue el anterior", dijo el mediocampista Jorginho.

"Esperemos que sea un proceso rápido de adaptación", agregó el internacional italiano de origen brasileño.

Jorginho, Éverton Cebolinha, Léo Pereira, Lucas Paquetá y Léo Ortiz patearon con éxito en los penaltis, después de un partido peleado, con contadas oportunidades de peligro.

La mejor opción en el tiempo reglamentario fue tricolor. Rossi desvió en el minuto 49 un latigazo peligroso del argentino Luciano Acosta, tras una pared con John Kennedy.

Jardim, de 51 años, asumió el mando del Flamengo tras haber dirigido el año pasado al Cruzeiro y dar un paso a un costado a mediados de diciembre por razones personales. Ha sido campeón de liga en cuatro países: Grecia, Francia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes.